Keith Gill, de man achter de GameStop-gekte

Keith Gill, een 34-jarige particuliere belegger, getuigt in het Amerikaanse Congres over zijn monsterbelegging in de noodlijdende videogameketen GameStop.

In de onderwereld van Reddit is hij bekend onder DeepFuckingValue. Gelukkig voor de media heeft hij ook nog een beleefdere schuilnaam, Roaring Kitty, waaronder hij berichten post op de sociale netwerken YouTube en Twitter. We hebben het over de 34-jarige Keith Patrick Gill. De man die heel vroeg waarde zag in het aandeel GameStop, er 53.000 dollar in stopte en op een bepaald moment goed was voor 50 miljoen dollar.

Om de 24 uur postte DeepFuckingValue anoniem een afschrift van zijn portefeuille op het Reddit-kanaal r/wallstreetbets. Een roedel kleine beleggers werd gek van zijn prestatie en kopieerde hem massaal. Amerikaanse Congresleden achten zijn aandeel in de duizelingwekkende klim van het aandeel - wat tot miljardenverliezen bij hedge funds leidde - groot genoeg om hem te ondervragen tijdens een hoorzitting donderdagavond Belgische tijd. Gill krijgt het gezelschap van vier CEO's: van de beursapp Robinhood, het forum Reddit en de hedge funds Melvin Capital en Citadel.

'Eindelijk goed nieuws'

Gill groeide op in Brockton, Massachusetts. Zijn vader was een vrachtwagenchauffeur, zijn moeder verpleegster. Na zijn studies werkte hij tussen 2010 en 2014 bij een start-up van een vriend die tot doel had software te maken die beleggers zou helpen om aandelen te analyseren. Na wat omzwervingen raakte Gill in maart 2017 werkloos en probeerde hij bij te verdienen met beleggen. In april 2019 kreeg hij een baan bij MassMutual, waarvoor hij financiële cursussen ontwikkelde. 'Maar ik heb er nooit een aandeel gekocht en ik was geen financieel adviseur', schrijft Gill in een op voorhand neergelegde getuigenis. Op 28 januari, de dag dat het persbureau Reuters zijn identiteit onthulde, werd Gill prompt ontslagen.

We hadden zo'n ongelooflijk moeilijk 2020 gehad. Er was niet alleen corona, we verloren ook mijn zuster Sara. Dat ik op zo'n moment kon melden dat we miljonairs waren. Het was voor de verandering eens goed nieuws. Keith Gill Belegger

Beleggen deed Gill in zijn vrije tijd en in juni 2019 zag hij hoe GameStop een tik kreeg na slechter dan verwachte resultaten. ‘Het aandeel noteerde tegen een forse korting op de waarde die ik voor GameStop had berekend.' Gill is wel degelijk financieel onderlegd want hij bezit het hoog aangeschreven diploma van financieel analist (kortweg CFA). Toen het aandeel in december op 20 dollar stond, kon hij zijn familie in Brockton heugelijk nieuws brengen tijdens een vakantieverblijf. 'We hadden zo'n ongelooflijk moeilijk 2020 gehad. Er was niet alleen corona, we verloren ook mijn zuster Sara. Dat ik op zo'n moment kon melden dat we miljonairs waren. Het was voor de verandering eens goed nieuws.'

'Saaie analyses'

Gill is vandaag wereldberoemd, maar in 2020 waren zijn volgers schaars. 'Mijn laatste stream in 2020 piekte op 96 livekijkers met een gemiddelde kijkduur van 25 minuten. Dat zijn kleine getallen, omdat veel mensen niet geïnteresseerd waren in saaie analyses over het aandeel.' Gill vindt dat deze lage cijfers bewijzen dat hij via de sociale media de koers niet wilde manipuleren. 'Dat is belachelijk. Ik vond dat ik inmiddels zoveel wist van het waarderen van aandelen dat ik mijn vaardigheden wilde delen met andere beleggers. Daarnaast dacht ik dat de kritiek van anderen mij zou helpen om gaten in mijn analyse te spotten.'

Roaring Kitty