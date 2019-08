Kelderende rentes doen VS weer dromen van 100-jarige obligatie

De regering-Trump voedt de speculatie dat de VS voor het eerst schuldpapier met een looptijd van meer dan 30 jaar willen uitgeven. Dat is niet zonder risico voor ’s werelds referentiemarkt.

'Als de omstandigheden gunstig zijn, verwacht ik dat we ervan profiteren om op lange termijn te ontlenen’, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin woensdagavond in een interview met de nieuwsdienst Bloomberg. Hij voegde eraan toe dat topambtenaren eerder op de dag vergaderd hadden over het idee.

Mnuchin reanimeert een denkspoor dat hij in 2017 al eens had laten onderzoeken. Toen concludeerde een rapport - met input van de marktpartijen die Amerikaans schuldpapier verhandelen - dat er onvoldoende vraag zou zijn naar obligaties op heel lange termijn. ‘Intussen is er tijd verstreken en lijkt het me zinvol daar opnieuw naar te kijken’, zei Mnuchin woensdag.

Negatief

Daar zijn twee redenen voor. De eerste is de kelderende rente wereldwijd, met rendementen die vaak negatief zijn. Het betekent dat ontlenen nog nooit zo goedkoop was, een realiteit waarvan overheden en bedrijven profiteren door schuldpapier op extra lange termijn uit te geven. Zo klikken ze de ultralage rente voor lange tijd vast en verlagen ze hun financieringskosten. Onder meer de Belgische, Oostenrijkse en Ierse overheid gaven al een 100-jarige obligatie uit. Zweden denkt eraan.

Zo ook de VS, die met hun ontsporend begrotingstekort van 1.000 miljard dollar per jaar een extra reden hebben om te experimenteren met langlopend papier. Mnuchin rekent op de honger van pensioenfondsen en verzekeraars die in ijltempo al het schuldpapier opkopen dat nog een beetje positief rendement heeft. Dat is voorlopig nog het geval in de VS, al is de rente op 30-jarig staatspapier er in sneltempo onder 2 procent gezakt.

Unieke status

Of de vraag voldoende groot is, is lang niet zeker. Wall Street reageert sceptisch op het 100-jarig ballonnetje. Een belangrijk punt is de unieke status van de VS als wereldwijde referentiemarkt voor overheidspapier, die als een baken van liquiditeit en stabiliteit geldt. De Amerikaanse overheid kan het zich niet permitteren opportunistisch ultralang papier uit te geven, wat kleine landen als België wel kunnen.

De terughoudendheid is dan weer gelinkt aan de vrees voor reputatieschade als de uitgifte van 50- of 100-jarig papier zou floppen. Die vrees hield de regering-Obama tegen ultralang papier te lanceren. Bovendien was er de schrik dat het nieuwe papier zou concurreren met dat op 10 en 30 jaar. Dat zou het rendement op die laatste twee hoger duwen, net als de financieringskosten van de overheid.