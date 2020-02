Keytrade vergat beurstaks te innen bij honderden klanten

Door een technische fout vergat Keytrade in 2019 de verplichte beurstaks aan te rekenen bij een 500-tal klanten. De onlinebroker gaat de achterstallen alsnog invorderen.

Belgen die vanaf mei 2019 klant bij Keytrade werden, hebben op hun beursverrichtingen afgelopen jaar geen beurstaks betaald. Dat komt omdat ze in de systemen van Keytrade ten onrechte als niet-Belgisch resident stonden opgeschreven. Het gaat volgens de bank om een vijfhonderdtal klanten. Een medewerker bracht de fout aan het licht. Keytrade zal de achterstallen alsnog in­vor­de­ren.

'De fout ligt volledig bij ons. De betrokken klanten valt niets te verwijten. We zitten verveeld met de zaak, maar kunnen niet anders dan de taks nog in te vorderen', zegt woordvoerder Roel Vermeire. 'Als we de taks kwijtschelden, zouden we het foute signaal geven aan duizenden andere klanten die ze wel moesten betalen.'

Hoeveel de achterstallen bedragen, kan Keytrade niet zeggen. 'Het gaat niet om een groot bedrag.'

Als we ervan uitgaan dat een kleine actieve belegger gemiddeld 15 transacties per maand doet, met een gemiddeld orderbedrag van 2.400 euro waarop een taks van 0,35 procent per transactie verschuldigd is, bedraagt de gemiddelde invordering per klant 880 euro, gerekend vanaf mei 2019 tot en met december 2019.