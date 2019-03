'Kies bij banken voor meesterknippers'

De Europese beurzen doen het al vele jaren slechter dan Wall Street. Een belangrijke oorzaak is de buitengewoon magere prestatie van de Europese bankaandelen . De banken wegen zwaar door in alle belangrijk beursbarometers.

Net als de Japanse staat staken Europese overheden zich in de schulden om de lage vraag naar krediet vanuit de private sector te compenseren. Hierdoor wegen de laagrenderende leningen aan overheden steeds zwaarder in de portefeuilles van banken. Dit terwijl leningen aan private partijen meer opbrengen. In Japan drukten dit soort mechanismen op de netto interestmarge (zie grafiek 1). De aandelenanalist vreest dat de banken in de eurozone eenzelfde lot tegemoet gaan.

Banken overschat

Volgens de analistenconsensus noteren de Europese banken tegen 8 hun winst voor 2020. Dat is laag, maar de Berenberg-aandelenkenner stelt dat de markt de omzetgroei van de banken te optimistisch inschat. 'Als de omzetgroei vlak zou zijn, dan belandt de koers-winstverhouding voor banken op 9,2. Dit is gelijk aan het langetermijngemiddelde van de sector'.

Kostenknippers

Omdat de beursexpert denkt dat er nauwelijks omzetgroei in de pijplijn zit, heeft hij weinig vertrouwen in bankaandelen die sterk reageren op hogere omzetcijfers. Zijn focus ligt vooral op echte kostenknippers.

ING is zo'n aandeel dat de schaar in de kosten zet. De grootbank wil in Belgiƫ het aantal werknemers en bankkantoren met 40 procent laten dalen tegen 2021. Eerder saneerde ING ook al behoorlijk in Nederland. Naast knippen in personeel en kantoren, gaat het bedrijf ook met de bezem door de oude IT-systemen van het overgenomen Record Bank. Volgens de beurskenner zal deze laatste besparing tot een kostendaling van 2 procent leiden.