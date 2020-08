Klant DeGiro kreeg één maand om duizenden opties af te wikkelen

Een man die als fiscalist bij de Panama Papers betrokken was, is door DeGiro weggestuurd als klant. Dat was volgens een rechter terecht, alleen had hij meer tijd moeten krijgen om zijn portefeuille over te dragen.

Het verhaal staat dinsdag te lezen in Het Financieele Dagblad. Een man die in 2018 bij de discountbroker DeGiro klant werd, werd begin dit jaar weggestuurd. Dat gebeurde nadat de media hadden bericht over zijn rol in de grootschalige belastingontwijking in de zogeheten Panama Papers.

De mediaberichten, in combinatie met de waarde van zijn portefeuille, brachten de klant in een 'hoger risicoprofiel'. Zo moest de fiscalist grote stortingen doen om zijn marginverplichtingen te voldoen. Hij was immers actief in opties: tegenover het aangaan van bepaalde verplichtingen staat een waarborgrekening. Die rekening evolueert samen met het verloop van de verplichtingen.

Witwassen

De klant stapte naar de rechter. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde dat DeGiro een juiste beslissing nam door hem weg te sturen. Het hof deed de uitspraak in hoger beroep, nadat de fiscalist ook in kort geding bot had gevangen. De beslissing om de klant weg te sturen past in het klantbeleid om witwassen te voorkomen, zegt DeGiro aan Het Financieele Dagblad.