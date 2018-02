Klare taal Bank of England jaagt pond hoger

Duurder pond welkom voor bedrijfsleven

Het was in 2017 de rode draad door de cijfers van bedrijven als Lotus Bakeries en Balta: de tuimelperte van het Brits pond na het brexit-referendum in juni 2016 doet bedrijven met een belangrijke afzet in het Verenigd Koninkrijk pijn.

Al had het goedkope sterling niet louter nadelen: nu het Britse bedrijfsleven voor bedrijven uit continentaal-Europa de facto dik 15 procent afgeprijsd is, gingen onder meer Ter Beke en Sioen gretig over het Kanaal shoppen.