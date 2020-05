Kleine aandelen overklassen Bel20'ers

Wie op 1 januari 1.000 euro belegde in een korfje met Bel20-aandelen, heeft vandaag nog 770 euro over. Wie hetzelfde bedrag in de Bel Small stopte, de index die de kleinste Brusselse aandelen huisvest, heeft 850 euro over. De voorbije twee weken maakten de kleine aandelen een merkbare inhaalbeweging. De jongste negen handelsdagen spurtte de Bel Small 5,6 procent hoger. Die prestatie is dubbel zo sterk als die van de Bel20 , die 2,7 procent aandikte.