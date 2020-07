'Kleine belegger moet centraal staan in elk relanceplan dat op tafel komt'

Kleine beleggers maakten het voorbije halfjaar een indrukwekkende comeback. Hun aanwezigheid op de Brusselse beurs verdubbelde. 'Nooit in mijn carrière zag ik een instroom van die omvang', zegt topman Vincent Van Dessel.

De Brusselse beurs liep het voorbije halfjaar als een tierelier. De handelsvolumes braken records en dat is voornamelijk te schrijven op conto van kleine beleggers, die in dikke drommen in de markt stapten.

De particuliere belegger maakte de voorbije zes maanden 5 procent van het Brusselse handelsvolume uit, een verdubbeling tegenover vorig jaar. 'Die cijfers zijn nog een onderschatting', zegt Van Dessel. 'Nooit eerder in mijn lange carrière zag ik een instroom van die grootteorde.'

De kleine belegger herontdekte de beurs door het coronavirus dat de aandelen deed kelderen. De Brusselse beurs zag haar totale beurswaarde dit jaar slinken van 335 naar 266 miljard euro. 'Exact evenveel als dat er geld op de spaarboekjes geparkeerd staat', merkt Van Dessel op.

Small- en midcaps

Opmerkelijk is dat kleine beleggers meer kijken naar kleine en middelgrote bedrijven en in mindere mate naar Bel20'ers. Meer dan de helft van hun transacties valt buiten de sterindex. Daardoor is het belang van de Bel Small en de Bel Mid in Brussel toegenomen. Die twee indexen maken 15 procent van het handelsverkeer uit, ook dat is een record.

We stellen vast dat kleine beleggers vooral buiten de Bel20 handelen. Vincent Van Dessel CEO Euronext Brussl

De beursuitbater bevestigt de trend dat meer jongeren hun weg vinden naar de beurs. 'De beleggers zijn jonger en hun transacties zijn kleiner', zegt Van Dessel. 'Laat die vaststelling een aanmoediging zijn voor kmo's die een beursgang overwegen. De liquiditeit voor kleine bedrijven is aanwezig in de markt.'

Pijplijn

Brussel verwelkomde dit voorjaar één nieuwkomer, het biotechbedrijf Hyloris. Met de beursplannen van Belfius en de liquiditeitsverschaffer Euroclear in het koelvak lijken geen grote kleppers op komst. Voor het najaar is de pijplijn volgens van Dessel gevuld met 'minstens twee technologiebedrijven', een sector die in Brussel in vergelijking met Amsterdam zwaar ondervertegenwoordigd is. 'Het gaat om twee bedrijven in een prille ontwikkelingsfase', geeft Van Dessel toe. 'Maar ik geloof dat twee scale-ups voldoende zijn om een aanzuigeffect op andere techbedrijven te hebben.'

De komst van twee scale-ups in het najaar kan een aanzuigeffect hebben op andere technologiebedrijven. Vincent Van Dessel CEO Euronext Brussel

De Waalse specialist in kankertherapie Iteos maakte onlangs zijn Amerikaanse beursplannen bekend. Dat enkele bedrijven uit de biotechsector, die driekwart van de Brusselse beurswaarde uitmaakt, rechtstreeks naar Nasdaq trekken, betreurt Van Dessel. 'Wie de eigen markt links laat liggen, beklaagt zich dat niet zelden achteraf', zegt de topman. 'Zeker als de nieuwsflow even niet meezit. Je moet overigens niet de oceaan over om Amerikaanse investeerders te vinden: ze dragen in Brussel een derde van het volume weg. Hier heb je de Amerikanen en krijg je de Europeanen erbovenop. '

Keuzedividend

De regering moet de hernieuwde beurslust gebruiken als de centrale pijler in een relanceplan voor de Belgische economie, zegt Van Dessel. 'De kleine belegger staat meer dan ooit klaar.'

Schrap de roerende voorheffing op dividenden die in de vorm van aandelen worden uitgekeerd. Vincent Van Dessel CEO Euronext Brussel

Traditiegetrouw doet de beursuitbater enkele beleidsaanbevelingen. Ze stelt voor werknemers aandelen te geven in het bedrijf waarvoor ze werken. 'Zo zet je de neuzen in dezelfde richting', zegt Van Dessel. 'Aandelenpakketten verdienen de voorkeur op het stimuleren van aandelenopties die speculatiever zijn.