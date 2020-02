Kleine beleggers kunnen tot 22 uur in speculatieve speeltjes handelen

De beursuitbater Euronext maakt het vanaf uiterlijk eind juni mogelijk voor particuliere beleggers om tot tien uur ’s avonds te handelen in speeders en turbo's.

Op dit moment kunnen particulieren al tot half zeven ’s avonds handelen in gestructureerde producten die noteren op de gereglementeerde beurzen van Amsterdam, Parijs en Brussel. Met turbo's, sprinters of speeders kunnen beleggers een hefboom zetten op een onderliggend aandeel, wat bijzonder goed of heel slecht (tot 100% verlies) kan uitdraaien. Daarom zijn die producten eerder weggelegd voor speculatief ingestelde beleggers met een kortetermijnhorizon.

Euronext verlengt niet alleen de handelsuren tot 22 uur, de handel van gestructureerde producten wordt vanaf juni ook overgeheveld naar een nieuw segment op Euronext Parijs, een mtf of voluit multilateral trading facility (mtf). Het belangrijkste voordeel van een mtf, een marktvorm die minder streng gereguleerd is, is dat die met of zonder clearing - waarbij de transactie via een centrale tegenpartij wordt gegarandeerd - kan worden aangeboden. Van clearing is in dit geval geen sprake.

‘Zodra we met het verhandelen van turbo’s en speeders via de mtf beginnen, zullen partijen de clearing zelf afhandelen. Als een klant een sprinter van ING koopt, zal die bank de transactie afhandelen', zegt Dirk Donker, hoofd van Euronext Retail Services. De vraag om langer te kunnen handelen komt vanuit de markt, vertelt hij. ‘De uitgevende instellingen van turbo’s, sprinters en speeders zoals BNP Paribas, ING of Citi gaven aan dat hun klanten hier behoefte aan hebben.’

Donker verwacht dat niet veel extra mensen moeten worden ingehuurd om de avondhandel in de gaten te houden, een van de verplichtingen die Euronext heeft zodra het deze service aanbiedt. ‘In het begin gaan we er natuurlijk wel extra mensen op inzetten, omdat we nog niet weten hoe het gaat lopen. Maar op termijn kan het toezicht waarschijnlijk worden gecombineerd met dat op de handel in indexfutures.’

Die laatste geven het recht, niet de plicht, om tegen een bepaalde datum en tegen een op voorhand afgesproken prijs hele indexmandjes te kopen of te verkopen. Euronext biedt al handel in indexfutures aan tot 22 uur. De keuze van handelsuren tot 22 uur is niet toevallig, omdat dat ook het sluitingsuur is van de Amerikaanse aandelenmarkten.

Kortere handelsuren?

Voor de handel in gewone, klassieke aandelen gaat Euronext mogelijk de tegenovergestelde richting uit. Het start begin maart een consultatie over het mogelijk verkorten van de beurstijden, iets waar ook concurrent London Stock Exchange (LSE) zijn leden al over heeft bevraagd.

Donker: ‘De uitbreiding van de uren waarin particuliere beleggers kunnen handelen, is slechts een klein segment van wat wij aanbieden. Het wel of niet verkorten van de beurstijden is geen makkelijke discussie en wij willen de handel voor zoveel mogelijk partijen faciliteren. Beurshuizen hebben natuurlijk heel andere belangen dan particuliere beleggers, die na hun werk ’s avonds nog een paar orders willen plaatsen.’