Klokkenluider Deutsche Bank casht 200 miljoen dollar

De tip van de bankier leidde tot miljardenboetes voor manipulatie van het invloedrijkste rentetarief ter wereld.

Bijna 200 miljoen dollar of 170 miljoen euro. Dat is het recordbedrag dat de Amerikaanse financiële waakhond CFTC luidens een persbericht aan een klokkenluider uitkeert.

Het persbericht rept niet over het concrete dossier waar de tip tot een doorbraak leidde, maar zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ) schrijft dat de klokkenluider een boekje opendeed over de manipulatie van de Libor-rente in de marktenzaal van Deutsche Bank.

Libor is veruit het belangrijkste rentetarief ter wereld, die direct en indirect ook de basis vormt voor talloze bedrijfsleningen en woonkredieten. Deutsche Bank zelf schikte uiteindelijk in 2015 zijn betrokkenheid in het schandaal voor 2,3 miljard euro, toezichthouders in de Verenigde Staten, de Europesee Unie en het Verenigd Koninkrijk deelden in totaal voor 9 miljard dollar boetes uit.

Het soort informatie dat de klokkenluider verstrekte is van het soort dat je bijzonder moeilijk kunt opsporen als je niet weet waar je precies in een grote financiële instelling moet beginnen zoeken David Kovel Advocaat van klokkenluider

Pikant detail: oorspronkelijk deed de CFTC luidens de WSJ de tip af als irrelevant, om pas nadat de klokkenluider een aanvraag tot heroverweging indiende overstag te gaan.

'Het soort informatie dat de klokkenluider verstrekte is van het soort dat je bijzonder moeilijk kunt opsporen als je niet weet waar je precies in een grote financiële instelling moet beginnen zoeken', zegt David Kovel, vennoot bij Kirby McInerney, het advocatenkantoor dat de - anonieme - tipgever vertegenwoordigt.