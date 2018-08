Koers Nyrstar onderuit na horrorrapport

Volgens het beurshuis ABN AMRO is de schuldenlast van de zinkspecialist groter dan gedacht, door het intensief gebruik van dure kredietlijnen.

Nyrstar maakt een duik tot 10 procent op de Brusselse beurs, waarmee de opluchtingsrally na het vrij geruststellende halfjaarrapport grotendeels uitgewist is.

De oorzaak is niet ver te zoeken: ABN AMRO, al lang het meest kritische beurshuis over de zinkverwerker, handhaaft in een update het verkoopadvies en verlaagt het koersdoel in één trek van 4 naar 1 euro.

Analisten Philip Ngotho en Mutlu Gundogan onderstrepen nog eens hun twijfels over de schuldenlast van Nyrstar. 'Onze analyse suggereert dat de gerapporteerde schuld van Nyrstar in tegenspraak is met de gerapporteerde rentelasten', luidt het.

Officieel telde Nyrstar op 30 juni 1,4 miljard euro schulden. Tellen we daar al de in onderpand gegeven toekomstige productie bij, dan beloopt die - eveneens gerapporteerde - totale schuldenlast 1,9 miljard euro.

Dat is meer dan zes keer de maximaal 300 miljoen brutobedrijfswinst (ebitda) die analisten voor dit jaar verwachten en bijna negen keer de 214 miljoen ebitda over de voorbije 12 maanden. Om een idee te geven: zelfs een bedrijf met een hoge en vrij stabiele cashflow als Telenet streeft ernaar zijn schulden grosso modo onder vier keer de jaarlijkse ebitda te houden.

Maar volgens ABN AMRO is de eigenlijke schuldenberg nog hoger: 2,4 à 2,6 miljard euro. 'Wij denken dat het verschil te verklaren is omdat het bedrijf tijdens de rapporteringsperiode meer kredietlijnen voor werkkapitaal opneemt dan op het einde van de verslagperiodes.'

Schermvullende weergave

De analisten vermoeden dat Nyrstar wel degelijk gebruikmaakt van de dure kredietlijn bij de grondstoffenhandelaar Trafigura - 4 procentpunten meer dan de Libor-interbankenrente - en maakt dat die kredietlijn aan het eind van de periode weer op nul staat. Per 30 juni was dat alleszins het geval, luidens het jongste halfjaarrapport (zie screenshot).

Cashflow

Nyrstar erkent tegenover de analisten dat het meer kredieten opneemt tijdens dan op het einde van de rapporteringsperiodes. Volgens het bedrijf is dat omdat zowat de helft van de klanten op het eind van het kwartaal betaalt.

Wat er ook van zij: de analisten nemen een hoger dan gerapporteerde schuldenlast mee in hun nieuwe waarderingsmodellen van het aandeel. En als ze de schuldenberg van de ondernemingswaarde (de beurswaarde plus de nettoschuld) aftrekken, blijft er maar 140 miljoen euro aandelenwaarde of 1,28 euro per aandeel over.