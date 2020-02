Koersval AB InBev haalt Bel20 extra hard onderuit

Beleggers vrezen een forse impact van de mondiale gezondheidscrisis, nu bedrijven van AB InBev tot Microsoft voor de gevolgen van het coronavirus waarschuwen.

De Europese beurzen gaan na de stabilisatie woensdag opnieuw stevig in het rood. De Bel20 tuimelt 3,3 procent, voor de Euro Stoxx50 - de korf steraandelen uit de eurozone - is er 2,5 procent verlies.

Het extra zware verlies voor de Brusselse beursbarometer is te wijten aan AB InBev , dat waarschuwt voor een forse impact van het coronavirus op de resultaten. Dit kwartaal zal de winst van de biergigant 10 procent zakken. Het aandeel tuimelt 6 procent naar 58,24 euro. Sinds begin dit jaar verloor het Bel20-zwaargewicht 20 procent, de op één na slechtste prestatie in de korf (zie grafiek).

AB InBev merkt op dat het coronavirus in 2020 al 170 miljoen dollar (157 miljoen euro) winst kostte. Dit onder meer omdat het nachtleven in grote delen van de Volksrepubliek gewoon stilgevallen is. Of zoals CEO Carlos Brito het wat omfloerst formuleert in het persbericht: 'zwakke resultaten van het Chinese nachtlevenkanaal'.

Niet dat China het enige probleem is van 's werelds grootste brouwer. De 'slimme betaalbaarheidsstrategie' - waarbij AB InBev zijn bieren in prijs verlaagt om marktaandeel terug te winnen - zorgt er weliswaar voor dat de verkopen na de krimp in het derde kwartaal weer wat aanpikken, maar hebben een grote impact op de winstmarge. In het vierde kwartaal daalde in Europa bijvoorbeeld de winstmarge met 7 procentpunt, tot 31,7 procent.

AB InBev staat overigens niet alleen met zijn waarschuwing voor de impact van het coronavirus. Gisteren meldde Solvay al dat de gezondheidscrisis een extra kopwind vormt in een 2020 dat zich sowieso al moelijk aandient.

Microsoft

En na Apple waarschuwde woensdagavond een andere Amerikaanse techreus: Microsoft laat weten dat de productieproblemen in China, de fabriek van de wereld, dit kwartaal wereldwijd op de verkopen zullen wegen.

De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin, die zonder impact van het coronavirus al aan het kwakkelen was, waarschuwt voor de potentiële impact van de crisis op de Chinese verkopen. En net die verkopen waren een zeldzaam lichtpunt over 2019: terwijl de verkopen wereldwijd met 7 procent daalden, stegen de verkopen in de Volksrepubliek 28 procent. Het aandeel tuimelt 12 procent naar 342 pence en noteert nu meer dan 80 procent onder de intekenprijs (1.900 pence) van oktober 2018.

De hamvraag voor beleggers is nu veeleer medisch dan financieel. Namelijk hoe snel beleidsmakers de crisis zullen kunnen indammen nu er ook buiten China steeds meer besmettingen opduiken.

Tot nog toe gingen economen uit van een grote impact in het eerste kwartaal, maar vervolgens een herstel in 'V-vorm'. Als de crisis echter niet snel ingedijkt wordt, dreigt het herstel later in 2020 in het beste geval een U-vorm te krijgen.