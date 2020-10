Komt ECB met extra stimulus?

Nu een tweede coronagolf over Europa rolt, is de vraag of ECB-voorzitster Christine Lagarde al overgaat tot meer actie.

Donderdag komt de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) weer bijeen om te bespreken of een aanpassing van het monetair beleid nodig is. Economen rekenen er niet op dat de ECB nu al maatregelen uit de hoge hoed tovert, maar de monetaire autoriteit kan daar wel op hinten. 'De centrale bank kan de weg vrijmaken voor meer stimulus in december', zegt ING-econoom Carsten Brzeski.

Als alle eurozonelanden uiteindelijk dezelfde zware maatregelen nemen krijgen we een dubbele dip Carsten Brzeski Econoom bij ING

Hoewel er duidelijke meningsverschillen zijn tussen de bestuurders, denkt Brzeski dat de voorstanders van een soepel monetair beleid de wind mee hebben. 'De nieuwe lockdownmaatregelen en beperkingen inzake sociale afstand zullen volgens ons de economische activiteit duidelijk afremmen in het vierde kwartaal.' Brzeski legt uit dat de maatregelen vooral focussen op de diensten- en vrijetijdssector, maar dat nieuwe lockdowns zoals in de lente niet uitgesloten kunnen worden.

Dubbele dip

'Nu gaat het mogelijk nog om lokale of nationale beperkingen, waardoor er nog geen invloed is op de aanvoerketen', stelt de econoom. 'Maar als alle eurolanden dezelfde maatregelen nemen, is het resultaat hetzelfde: een economische dubbele dip.'

Hoewel het risico op een dubbele dip volgens Brzeski duidelijk is toegenomen, is het volgens hem nog te vroeg om een significante vertraging te voorspellen voor de Europese economie in het vierde kwartaal. 'De industrie kan nog wat inhalen in de laatste maanden van het jaar. Deels omdat het herstel in die sector er later kwam, maar ook door het sterke herstel in China.'

'Of er nu wel of geen dubbele dip komt, één ding is zeker', waarschuwt de econoom. 'De voorspelling van de centrale bank van een bbp-groei van 3,1 procent kwartaal op kwartaal in het vierde kwartaal lijkt veel te optimistisch.'

Opkoopprogramma

Daarom denkt Brzeski dat er meer druk op de ECB komt om meer stimulus in december te geven. Volgens Brzeski zal de ECB in december prioritair kijken naar een verhoging van het opkoopprogramma voor staatsobligaties. 'Lagarde zou zeker wat hints kunnen geven. We houden het nauwlettend in de gaten.'