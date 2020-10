Komt beurs weer tot rust?

Na een stevige verkoopgolf op donderdag gaan we vrijdag zien of de beurs zich weet te herpakken.

De economische evolutie in het vierde kwartaal in Europa zou een minnetje kunnen worden. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom van ING

Volgens hoofdeconoom van ING Peter Vanden Houte vrezen beleggers voor een dubbele dip nu de oplopende coronabesmettingen mogelijk nieuwe lockdownachtige maatregelen uitlokken bij beleidsmakers. ‘Een heel belangrijke factor is dat in het eerste halfjaar gebleken is dat er een rechtstreekse correlatie is tussen de graad van lockdown en de evolutie van het bbp.’ Het bbp staat voor bruto binnenlands product, de omvang van de economie.

‘We zagen al in de zomer dat er een soort plafonnering was van het herstel', vervolgt Vanden Houte. 'Met de lockdownmaatregelen gaan we weer de omgekeerde richting uit. De economische evolutie in het vierde kwartaal in Europa zou een minnetje kunnen worden.’

'Er is niets veranderd'

Volgens hoofdstrateeg Werner Wuyts van de private bank Dierickx Leys is ten opzichte van vorige week weinig veranderd, behalve het beleggerssentiment. 'Het zat er al langer aan te komen dat er meer lockdownmaatregelen zouden worden genomen. Het is ook al weken duidelijk dat het nieuwe steunpakket in de VS er pas na de verkiezingen zal komen.'