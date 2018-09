‘Koop defensieve aandelen zoals Nestlé'

‘Het is tijd om terug te keren naar de Europese en Aziatische aandelenmarkten.’ Dat zei Banque de Luxembourg-hoofdeconoom Guy Wagner bij zijn doortocht in Brussel dinsdag.

‘Het is cruciaal je te richten op kwaliteitsbedrijven, met bijvoorbeeld weinig schulden’, zegt Wagner, die als voorbeeld grote consumentenbedrijven als Unilever , Nestlé en de luxegroep LVMH noemt, maar ook farma, industrie en technologie. ‘Terwijl we positieve beursprestaties zagen bij de technologie- en industrieaandelen, zijn farmagroepen en consumentenbedrijven duidelijk achtergebleven.’

Wagner kwam ook even terug op de handelsspanningen tussen de VS en China. ‘Die creëren onrust op de beurzen. China heeft het spel niet correct gespeeld. Toen het in 2001 tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO) toetrad, profiteerde het van heel gunstige voorwaarden.’