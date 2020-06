Koper favoriete metaal van analisten

Een stabiele vraag, aanbodperikelen en lage voorraden maken koper de favoriet van de grondstoffenanalisten.

Bij de halfjaarlijkse vooruitzichten van BNP Paribas Fortis vorige vrijdag gaf strateeg Philippe Gijsels nog een 'gouden tip' voor beleggers in grondstoffen die voldoende geduld kunnen uitoefenen. 'We gaan de komende 25 jaar meer koper gebruiken dan we de voorbije 5.000 jaar hebben gebruikt. Als de economie niet langer op olie, maar op elektriciteit draait, gaan we veel meer koper nodig hebben. Er ligt daar een gigantische investeringsopportuniteit', zei Gijsels.

Analisten zijn niet alleen op lange termijn positief over het rode metaal. Ze zien ook katalysatoren op korte termijn. Nu verschillende grondstoffenanalisten hun favorietenlijstjes opmaken voor de tweede helft van 2020, blijkt koper vaak bovenaan te staan, meldt het persbureau Bloomberg. Zo ook bij Morgan Stanley. 'Koper is ons favoriete industriƫle metaal voor de komende zes tot twaalf maanden', zegt analiste Susan Bates. Ze verwacht een gemiddelde koperprijs van 6.173 dollar in het vierde kwartaal en van 6.228 dollar in 2021.

China

Koper noteert rond 5.905 dollar per ton, na een herstel met een kwart sinds de bodem van maart. Sinds begin dit jaar noteert koper nog 5 procent goedkoper. Bates verwacht in 2020 een stabiele consumptie van koper in China, tegenover een eerder voorspelde krimp van 2 procent. Stimulusmaatregelen voor energie-efficiƫntie en elektrische voertuigen veroorzaken een optimistischer beeld. 'En buiten China blijft de vraag opvallend robuuster dan verwacht', vervolgt Bates.

Daartegenover staat een krimpend aanbod. Morgan Stanley verwacht dit jaar een productieverlies van 560.000 ton wegens 'ernstige aanbodperikelen'. 'Tot slot zijn de wereldwijde kopervoorraden laag. Dat is een verschil met bijvoorbeeld aluminium, waar hoge voorraden een prijsherstel in de weg staan.'

Ook over ijzererts is Morgan Stanley weinig enthousiast. 'We verwachten dat de krapte verdwijnt nu de productie bij de Braziliaanse grootproducent Vale langzaam normaliseert. In het vierde kwartaal verwachten we een overaanbod van ijzererts.'

Aandelen