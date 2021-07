Kortste Amerikaanse recessie ooit

Hoe dat kan? Volgens de NBER start een recessie in de maand die volgt op de maand waarop de economie piekte. De economische activiteit piekte in februari en dus begon de recessie in maart. De recessie duurt tot de maand waarin de economie zijn bodem bereikte, in dit geval april (in mei begon de expansie). Daarmee duurde de recessie dus slechts twee maanden. Om het dal te bepalen keek de recessie-arbiter naar meerdere indicatoren voor de economische activiteit.