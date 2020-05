'Koude oorlog' duwt beurzen in het rood

Beleggers kijken ongerust naar de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en verzilveren hun winst na de rally met 30 procent sinds maart.

'Sell in May and go away', luidt een eeuwenoude Londense beurswijsheid. Een wijsheid die beleggers maandag lijken toe te passen: de Euro Stoxx50 , de korf steraandelen van de eurozone, duikt dik 3 procent lager.

In Brussel zakt de Bel20 tot 4 procent, onder aanvoering van de zwaargewichten in de banksector. KBC en ING verliezen beide in de vroege handel zo'n 6 procent. Volgens Financial Times zullen Europese en Amerikaanse grootbanken over het eerste kwartaal 50 miljard dollar provisies op probleemkredieten boeken.

En dat is nog maar het begin, gelet op de zware economische schade die het coronavirus berokkent. Morgan Stanley raamde vorige week dat de economie van de eurozone in 2020 met 11 procent zal krimpen, in Italië zou de klap zelfs 15 procent belopen. Deze week komen in Europa onder meer UniCredit - de grootste bank van Italië -, ING en BNP Paribas met resultaten.

Beleggers hadden de voorbije weken even het sombere economische nieuws naast zich neer gelegd, hopend dat de totaaloorlog van de centraal banken - Federal Reserve op kop - de impact van de drastische wereldwijde lockdown voor de reële economie zou kunnen milderen.

Maar stilaan groeit het besef dat de crisis structurele schade aanbrengt. De Amerikaanse belegger Warren Buffett zei dit weekend dat hij vorige maand alle luchtvaartaandelen gedumpt heeft, omdat de sector mogelijk nooit meer terugkeert naar '2019'.

Het risico op een koude oorlog tussen China en Verenigde Staten neemt toe Jim Reid Deutsche Bank-strateeg

Het ene na het andere bedrijf waarschuwt voor de impact van covid-19, waardoor elke kwartaalupdate een potentieel wolfijzer is geworden.

In Amsterdam tuimelt PostNL 10 procent. De pakjesdienst van de postgroep floreert weliswaar in deze lockdown, maar dat weegt niet op tegen de vele rendabeler klassieke brievenpost. Die kromp in het eerste kwartaal versneld, met 12,8 procent jaar op jaar. Volgens CEO Herna Verhagen is covid-19 verantwoordelijk voor een extra 2 procentpunt krimp. Nabeurs komt ook Bpost met een update.

De crisis lijkt ook het conflict tussen China en de Verenigde Staten op scherp gesteld te hebben. Na president Donald Trump kwam afgelopen weekend ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo met beschuldigende woorden aan het adres van Peking. Volgens hem zijn er duidelijke bewijzen dat het virus in een laboratorium in Wuhan ontstaan is.

Vrijdagavond schreef The Washington Post dat Washington China wil straffen voor zijn rol in het virus, inclusief de mogelijkheid dat Washington niet langer zijn schuldverplichtingen tegenover de China nakomt. Pro memorie: China is na Japan de op één na grootste investeerder in Amerikaans schuldpapier, met 1.100 miljard dollar. De Verenigde Staten torsten al voor de crisis een schuldenberg van meer dan 23.000 miljard dollar.