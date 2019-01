Krasse knarren charmeren Wall Street

IBM, P&G en United Technologies: samen 380 jaar oud. En samen vuren ze de 123 jaar oude Dow Jones aan.

De IT-reus IBM uit 1911, de consumptiegoederengigant Procter & Gamble uit 1837 en de luchtvaartspecialist United Technologies uit 1929. Samen hebben ze 380 jaar op de teller staan.

En samen helpen die krasse knarren van het Amerikaanse bedrijfsleven de 123 jaar oude Dow Jones aan stevige winst. De oudste beursbarometer ter wereld trekt een spurtje van 0,4 procent naar 24.502 punten.

Procter & Gamble

P&G boekte afgelopen kwartaal een organische omzetgroei van 4 procent. Dat zien analisten als een signaal dat de prijsverhogingen die de producent van Pampers en Gillette vanaf vorig jaar weer durft doorvoeren, effect hebben.

Voor de grootste koerssprong tekent IBM, met een klim van 10 procent. De informaticadienstengroep deed iets wat al lang geleden was: aangenaam verrassen met de resultaten. Zowel de resultaten over het vierde kwartaal als de prognose voor 2019 konden de analisten charmeren. 'Het mooiste kwartaal in jaren', stelt Katy Huberty, de invloedrijke techanaliste van Morgan Stanley. Ze stipt aan dat de winstmarge over het boekjaar 2018 voor het eerst sinds lang steeg, dankzij een groter aandeel van relatief lucratieve software in de productmix.

Let wel: het bovenste lijntje van Big Blue blijft een probleem. Het 108 jaar oude technologiebedrijf slaagt er sinds begin dit decennium niet meer in de verkopen op te krikken. Zelfs voor dé langetermijnbelegger bij uitstek, was het geduld uiteindelijk op: Warren Buffett dumpte een jaar geduld het gros van zijn stukken IBM.

Cloud

IBM probeert de stagnerende verkoop van mainframes, supercomputers voor complexe berekeningen, op te vangen door in te zetten op clouddiensten, waarbij bedrijven à la carte rekenkracht kunnen bestellen.

Die strategie wil voorlopig niet echt lukken, mede omdat Amazon en Microsoft ook zwaar inzetten op clouddiensten. Afgelopen kwartaal zakte de groepsomzet van IBM opnieuw 3,5 procent. Toch tonen analisten dit keer genade.

In het vierde kwartaal van 2017 kreeg de omzet een extra boost door de lancering van een nieuwe supercomputer, waardoor de vergelijkingsbasis voor CEO Ginni Rometty dit keer extra moeilijk was. Volgens financieel directeur James Kavanaugh zakten de verkopen van de cyclische mainframetak afgelopen kwartaal 44 procent, terwijl er een jaar eerder een groei van 71 procent was.