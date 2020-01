'Krasse knarren' zetten UCB op stevige winst

Jefferies verhoogde vorige week na een 'deep dive' in de productenpijplijn van UCB al het koersdoel voor de biofarmaciegroep tot 95 euro en analist Peter Welford toont zich maandag logischerwijs tevreden over de hogere winstprognose voor 2019. 'De beter dan verwachte resultaten tonen aan dat de oudjes van UCB zoals Cimzia en Vimpat nog altijd kunnen groeien, groei die volgens ons door nieuwe lanceringen de komende jaren bewaard kan blijven'.

Cimzia is voor UCB cruciaal bij de continue 'estafetteloop' die het runnen van een biofarmaciebedrijf is. In 2017 zag het er even beroerd uit, toen beleggers na tegenvallende onderzoeksresultaten voor het osteoporosemiddel Evenity de verwachte piekverkopen van dat middel zwaar terugschroefden. Maar intussen blijkt Cimzia goed stand te houden, ondanks concurrentie sinds eind 2018 van 'biosimilars' van reumamiddel Humira van AbbVie, het best verkocht geneesmiddel aller tijden.