Krimpende reuzen remmen Dow niet af

De Dow herstelt na de opdoffer maandag, spijts teleurstellende rapporten van 3M en Pfizer.

Wall Street boekt een remonte na de opdoffer op maandag. De Dow Jones herstelt 0,6 procent hoger naar 28.711 punten. Dit ondanks enkele tegenvallers in het resultatenseizoen.

3M , nochtans in de kijker als hofleverancier van mondmaskers in volle Wuhan-viruscrisis, gaat ruim 4 procent lager naar 168 dollar. Het industriële conglomeraat, bekend van Scotch-plakband en Post-Its, zag de omzet gezuiverd voor de sterke dollar zowel afgelopen kwartaal als afgelopen jaar teruglopen en gaat opnieuw herstructureren in een poging de groeimotor aan de praat te krijgen. 'We kampen met groeiproblemen', erkende CEO Mike Roman tijdens een teleconferentie met analisten.

Ook Pfizer kampt met groeipijnen. De farmareus zag afgelopen kwartaal de omzet liefst 9 procent teruglopen naar 12,7 miljard dollar, over heel het jaar was de krimp 4 procent. Grote boosdoener was de Amerikaanse farmawaakhond FDA: die gaf vorige zomer groen licht aan de generische rivalen van epilepsiemiddel Lyrica. De impact was dramatisch: in het vierde kwartaal tuimelde de verkoop - lang één van dé sterkhouders van de groep - van 1,32 miljard naar 433 miljoen dollar.

Pfizer dook bovendien door herstructureringslasten en afboekingen net als tijdens het vierde kwartaal netto in het rood. Het management belooft echter beterschap en gaat de facto de reus in drie splitsen: de consumententak - vooral bekend van pijnstiller Advil/Ibuprofen - is sinds augustus ondergebracht bij de Britse rivaal Glaxo SmithKline, Pfizer houdt slechts een minderheidsbelang van 32 procent over.