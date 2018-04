Kritiek Trump op OPEC doet olieprijs terugvallen

De olieprijs is gisteren gedaald omdat de Amerikaanse president Donald Trump de OPEC ervan beschuldigt voor kunstmatig hoge olieprijzen te zorgen.

‘Het lijkt erop dat de OPEC er weer mee bezig is’, tweette Trump . ‘Met recordhoeveelheden olie, inclusief volgeladen schepen op zee, zijn de olieprijzen artificieel zeer hoog. Dat is niet goed en wij zullen dat niet aanvaarden.’

Trump reageerde op de flinke stijging van de olieprijs in de voorbije weken. De prijs van Brent-olie steeg donderdag even naar 74,75 dollar per vat, het hoogste peil sinds november 2014. De tweet van Trump deed de olieprijs terugvallen. Brent-olie noteerde gisteren om 18 uur op 73,7 dollar.