Kruideniers, de nieuwe dotcommers van Wall Street

Je kunt niet zeggen dat Wall Street reikhalzend uitkijkt naar de persconferentie van Federale Reserve-voorzitter Jerome Powell later woensdag. Het is dan ook de vraag wat de centraal bankiers nog méér kunnen aankondigen na de totaaloorlog van de jongste twee weken.

Op een somber Wall Street is het lijstje 'toppers' behoorlijk kort. Maar voor één keer is dat lijstje geen onderonsje van de hippe Silicon Valley-namen die de jongste jaren Nasdaq steeds hoger hebben gestuwd .

Wel good old kruideniers. Walmart spurt ruim 6 procent hoger naar 126,8 dollar, voor Kroger is er 9 procent winst naar 39 dollar. Kroger is de grootste klassieke kruidenier van de Verenigde Staten en kun je als pionier van de klantenkaarten en de eigen tankstations gerust de Colruyt van de States noemen. Net als de Belgen is er ook bij de Amerikanen hamsterwoede uitgebroken. Dat is het geval in de 'bakstenen' supermarkten, maar zeker ook bij het online aanbod.