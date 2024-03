Kwartaaloverzicht obligaties: centraal bankiers temperen optimisme

De obligatiemarkten hebben een zwak eerste kwartaal achter de rug, omdat de centrale banken de speculatie over forse renteverlagingen probeerden af te koelen.

Beleggers met een wereldwijd gespreide obligatieportefeuille hebben in het eerste kwartaal geen geld verdiend, integendeel. De wereldwijde obligatiereturnindex van Bloomberg, die in dollar wordt uitgedrukt, daalde dit jaar met 2,1 procent. Omgerekend naar euro bedraagt het verlies maar 0,2 procent, omdat de dollar met zowat 2 procent is gestegen tegenover de euro.

De wereldobligatie-index van Bloomberg daalde in het eerste kwartaal met 2,1 procent in dollar en met 0,2 procent in euro.

De obligatiemarkten vielen wat terug, nadat speculatie over forse renteverlagingen de obligatiekoersen eind vorig jaar sterk had doen stijgen. Bij de jaarwisseling verwachtte de geldmarkt dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) in 2024 de rente zes keer zou verlagen. De markt anticipeerde ook op zes of zeven renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Inflatie

Sindsdien hebben enkele hoger dan verwachte inflatiecijfers en waarschuwingen van Amerikaanse en Europese centraal bankiers het optimisme over de versoepeling van het monetair beleid getemperd. 'Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-voorzitster Christine Lagarde hebben de obligatiemarkten in een andere richting geduwd', zegt Ludo Geris, obligatiefondsbeheerder van KBC. De geldmarkt verwacht dit jaar drie renteverlagingen van de Fed en drie of vier van de ECB.

Schermvullende weergave

In lokale munt daalden de belangrijkste obligatiemarkten. Maar voor Europese beleggers leverden dollarobligaties toch een klein positief rendement op dankzij de lichte stijging van de dollar tegenover de euro.

De grote vraag naar Italiaanse staatsobligaties heeft het renteverschil tussen Italië en Duitsland flink doen dalen.

Bij de Europese staatsobligaties valt de grote vraag naar en de relatief goede prestatie van Italiaans overheidspapier op. Daardoor daalde het renteverschil tussen Italië en Duitsland van 168 naar 138 basispunten. Dat is opmerkelijk, want Italië publiceerde voor 2023 een veel groter dan verwacht begrotingstekort van ruim 7 procent van het bruto binnenlands product.

Rommelobligaties

Ook hoogrentende of rommelobligaties van Europese bedrijven hebben een goed kwartaal achter de rug. 'Die obligaties hebben een relatief korte looptijd en daardoor is de negatieve impact van de rentestijging minder groot', zegt Geris.