Kwartaaloverzicht valutamarkten: veilige havens staan onder druk

De Zwitserse frank en de yen zijn in het eerste kwartaal met bijna 5 procent gedaald, omdat de rente in Zwitserland en Japan laag blijft.

Twee veilige havens op de valutamarkten, de Zwitserse frank en de yen, hebben een slecht eerste kwartaal achter de rug. Ze verzwakten tegenover alle andere belangrijke munten. De koersdaling is vooral te wijten aan het soepel monetair beleid van de Zwitserse en Japanse centrale banken.

'De Zwitserse centrale bank verraste in januari de markt door te zeggen dat de frank te sterk was', zegt Ludo Geris, obligatiefondsbeheerder bij KBC. Vorige week verlaagde de centrale bank onverwacht de rente met 25 basispunten naar 1,50 procent. Ze was de eerste centrale bank van de belangrijke ontwikkelde landen die haar monetair beleid versoepelde. Er was ruimte voor een renteknip, want de inflatie bedraagt in Zwitserland maar 1,2 procent.

De Nippon Ginko - de Japanse centrale bank - verhoogde voor het eerst in 17 jaar de rente. Maar de beleidsrente blijft met 0 à 0,1 procent veel lager dan in andere ontwikkelde landen. Bovendien signaleerde de centrale bank dat mogelijke renteverhogingen geleidelijk zullen worden doorgevoerd. Japan blijft een land met een zeer lage rente.

Noorse kroon

Ook de Noorse kroon werd duidelijk goedkoper. Dat is opmerkelijk, want de olieprijs steeg en Norges Bank zal wellicht later dan de Europese Centrale Bank beginnen met de rente te verlagen. 'De Noorse kroon biedt op obligaties met korte looptijden een extra rendement', zegt Geris. 'Het is nu een aantrekkelijk instapmoment.'

De Mexicaanse peso zette zijn opmars voort, nadat hij vorig jaar al de sterkste munt was met een koersstijging van 11 procent. De klim van de peso is vooral te danken aan de hoge rente. De beleidsrente van de Mexicaanse centrale bank bedraagt 11 procent, terwijl de inflatie 4,4 procent bedraagt. De centrale bank heeft in maart wel voor het eerst heel voorzichtig in de rente geknipt. Ze verlaagde de rente met 25 basispunten. De peso staat tegenover de euro op het hoogste peil sinds 2015 en blijft een favoriet van Geris.

De euro-dollarkoers blijft net als vorig jaar relatief stabiel, omdat de Amerikaanse en Europese centrale banken een gelijkaardig monetair beleid voeren. De beleidsrente van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank is al enkele maanden stabiel en de geldmarkt verwacht dat beide centrale banken dit jaar de rente een drietal keer verlagen.