LME grijpt in om koperprijs te stabiliseren

De Londense metalenbeurs LME neemt actie om de wilde handel in koper te stabiliseren. Dinsdagavond vroeg de beurs aan haar leden een overzicht te geven van de belangrijkste transacties in koper sinds augustus, schrijft het persbureau Bloomberg .

Eerder op de dag kondigde de beurs maatregelen aan om de handel in koper te stabiliseren. Wie fysiek koper moet leveren, krijgt van de beurs potentieel uitstel. En er komt een limiet op de premie die betaald mag worden om koper cash in plaats van op termijn geleverd te krijgen.

Een situatie waarbij een metaal nu duurder is dan in de toekomst heet in het jargon 'backwardation' en is doorgaans een signaal voor hamsterwoede of op zijn minst acute schaarste. Vorige week betaalden kopers ruim 1.000 dollar meer voor onmiddellijke levering van een ton koper vergeleken met de prijs voor levering op drie maanden (zie grafiek).