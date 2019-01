LVMH na verbluffend rapport Europees beurskampioen

10 procent omzetgroei en meer dan 20 procent winstmarge over het 'moeilijke' jaar 2018. Geen wonder dat beleggers LVMH tot waardevolste bedrijf van de eurozone kronen.

Op een vlakke Europese beursdag onderscheidt in Parijs één aandeel zich met vlag en wimpel: LVMH . De wereldmarktleider in luxe legde gisteren ronduit verbluffende resultaten neer tijdens een voor veel bedrijven moeilijk 2018 . Het aandeel koerst tot 6,5 procent hoger.

10 miljard

Tijdens een telefonische conferentie met analisten merkte Arnault fijntjes op dat zijn groep ook nog een andere recordhouder is: 'Frankrijk is goed voor amper 10 procent van de verkopen, maar 50 procent van onze belastingen', klonk het. Met 1,25 miljard euro is LVMH de grootste belastingbetaler van Frankrijk.

Marktaandeel

Opmerkelijk detail: de vrije kasstroom in 2018, 5,5 miljard euro, is exact even groot als de resterende schulden. 'De diepe zakken geven ons vertrouwen dat LVMH marktaandeel kan blijven winnen, door zonder begrenzing in de merken te blijven investeren', stelt de Deutsche-analiste.