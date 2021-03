Laat jobrapport al stevig herstel zien?

De vaccinatiecampagne in de VS is flink op stoom aan het komen. De verwachtingen voor de economische heropening zijn groot.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert vrijdag zijn maandelijks rapport over de arbeidsmarkt. Economen verwachten dat het aantal banen in februari met 198.000 is gestegen na een toename met 49.000 in januari. Maar de werkloosheidsgraad bleef wellicht stabiel op 6,3 procent. Een mogelijke verklaring is dat sommige Amerikanen opnieuw op zoek gaan naar een job, omdat de economische vooruitzichten verbeteren. In januari hebben ruim 400.000 Amerikanen de beroepsbevolking verlaten.

De Amerikaanse economie heeft - net als andere economieën in de wereld - een zware klap gehad door de coronacrisis, maar voor steeds meer burgers en bedrijven gloort er licht aan het eind van de tunnel. De vaccinatiecampagne in de VS is stevig op stoom gekomen en daardoor is de verwachting dat de economie in het tweede halfjaar een stevig herstel kan laten zien.

De hoop op een fors herstel is ook zichtbaar in de Amerikaanse langetermijnrente.

Volgens president Joe Biden zullen al eind mei - vroeger dan verwacht - voldoende vaccins beschikbaar zijn om alle volwassen Amerikanen een prikje te geven.