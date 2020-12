Laatste bank doet deur dicht op Wall Street

Deutsche Bank trekt weg uit Wall Street nummer 60 en verhuist naar een goedkoper gebouw op Columbus Circle, vlak bij Central Park. De financiƫle instelling overweegt ook om een groot deel van haar 4.600 werknemers in New York in andere Amerikaanse steden tewerk te stellen. Sinds de overname van Bankers Trust in 1999 is Deutsche Bank een van de grotere spelers in de VS.