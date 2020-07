Lagarde: 'We moeten alle wapens inzetten tegen klimaatverandering'

De ECB-voorzitster zet de deur open om het 2.800 miljard euro zware inkoopprogramma van de centrale bank in te zetten voor de vergroening van de economie.

Als het van voorzitster Christine Lagarde afhangt, wordt de ECB de eerste grote centrale bank in de wereld die haar massale stimulus ook expliciet inzet om klimaatobjectieven te bereiken. Dat laat de voorzitster van de Europese Centrale Bank uitschijnen in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

'Ik wil alle mogelijke wapens inzetten om de klimaatverandering te bestrijden', klinkt het. 'Dit is iets dat mij heel dierbaar is'. Lagarde heeft er nooit een geheim van gemaakt dat een vergroening van het centralebankbeleid een prioriteit is, maar het is de eerste keer dat ze expliciet zegt daar alle wapens voor in zetten.

De ECB moet naar al haar operaties kijken bij de klimaatstrijd. Want per slot van rekening: money talks Christine Lagarde ECB-voorzitster

Alle wapens, dat is dus niet alleen de bestaande portefeuille schuldpapier 'zuiveren' van niet zo milieuvriendelijke beleggingen in onder meer fossiele brandstoffen. Maar ook hét wapen, de bazooka: de tot nog toe bijna 2.800 miljard euro aan schulden die de ECB sinds 2015 opkocht in een poging inflatie en economische groei te reanimeren.

Een bazooka die in de totaaloorlog tegen de economische impact van de pandemie indrukwekkender dan ooit is: de balans is van de centrale bank is aangegroeid tot een record van meer dan 6.000 miljard euro (zie grafiek). 'De ECB moet naar al haar operaties kijken bij de klimaatstrijd want per slot van rekening: money talks', zegt Lagarde.