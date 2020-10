Lagarde: 'Wij staan klaar om méér te doen'

De Europese Centrale Bank heeft via haar stimulusbeleid naar eigen zeggen 1 miljoen jobs gered en staat klaar om nog méér te doen. Dat zegt voorzitster Christine Lagarde.

Onze gereedschapskist is niet leeg. Die boodschap geeft Christine Lagarde maandag in een interview met de Franse krant Le Monde. Daarin maakt de voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB) duidelijk dat Frankfurt klaar staat om tijdens deze tweede golf van de coronapandemie de economie nog zwaarder te steunen en dat overheden dat ook moeten doen.

'Jobverliezen zijn daarbij het meest ernstig', legt ze uit. 'Ze vormen een risico voor het sociaal weefsel, gezinsinkomens, vraag en groei. Regeringen in de eurozone moeten dit heel goed beseffen. We denken dat het essentieel is dat veiligheidsnet dat regeringen spannen door hun begroting in het rood te laten gaan niet te snel wordt terug getrokken.'

Afgelopen weekend gaf ook Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics, diezelfde boodschap in een interview met De Tijd. 'Als je ten oorlog trekt, vraagt je toch ook niet: 'ja, maar hoeveel kost dat?'', zei hij.

Lagarde zegt dat deze crisis Europa er toe heeft gebracht om haar regels over begrotingsdiscipline te herdenken. 'Het heeft ons doen realiseren dat we in dezelfde boot zitten: een verzwakking van de al kwetsbare economieën zou de sterke ook doen lijden.'

1 miljoen jobs

Lagarde zegt dat de Europese Centrale Bank schat dat haar beleid alleen al in maart, april en juni één miljoen jobs heeft veilig gesteld. De recessie is dankzij datzelfde beleid 1,3 procentpunt minder diep geweest en de inflatie - ook al is die onder nul gezakt - 0,8 procentpunt hoger.