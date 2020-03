Lagarde laat nu wel tanden zien

De voorzitster van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde heeft een heel duidelijke boodschap: 'We zullen al het nodige doen om de eurozone door de crisis te loodsen.'

In een opmerkelijke blog op de website van de Europese Centrale Bank (ECB) onderstreept Christine Lagarde dat het coronavirus een noodtoestand heeft veroorzaakt en dat de ECB zeer ingrijpende maatregelen neemt om de gevolgen te beperken.

'Een groot deel van de economie is uitgeschakeld', signaleert Lagarde in een verwijzing naar de maatregelen van de overheden. 'De situatie zet de kasstroom van bedrijven en werknemers acuut onder druk en brengt het voortbestaan van bedrijven en banen in gevaar. Overheidsbeleid moet hen helpen.'

Lagarde maakt duidelijk dat de ECB bereid is haar manoeuvreerruimte uit te breiden. Bij de aankoop van staatsobligaties van de verschillende landen van de eurozone blijft ze voorlopig de vaste verdeelsleutel toepassen die is gebaseerd op de participatie van elke nationale centrale bank in het kapitaal.

Maar de ECB zal die verdeelsleutel flexibel toepassen. Dat is een hint dat ze tijdelijk meer Italiaanse staatsobligaties en minder Duits overheidspapier kan kopen, bijvoorbeeld als het renteverschil tussen beide landen oploopt.

Stap verder

Lagarde gaat nog een stap verder. 'Voor zover de zelfopgelegde limieten een belemmering vormen, zal de raad van bestuur overwegen die limieten zo nodig te herzien om het optreden af te stemmen op de risico's waarmee hij wordt geconfronteerd.' Daarmee geeft de raad van bestuur zichzelf een soort carte blanche om de limieten tijdelijk op te schorten en dus relatief meer Italiaans dan Duits papier op te kopen.

Schermvullende weergave

Alsof dat nog niet duidelijk genoeg is, besluit Lagarde dat de ECB binnen haar mandaat 'al het nodige zal doen om de eurozone door deze crisis te loodsen'. Ze gebruikt in het Engels de woorden 'everything necessary'. Ze hebben dezelfde betekenis als de 'whatever it takes'-belofte waarmee ex-voorzitter Mario Draghi in juli 2012 de angel uit de eurocrisis haalde.

Krachtige boodschap

Schermvullende weergave

Met de krachtige boodschap corrigeert Lagarde haar pijnlijke uitglijder van vorige week. Toen zei de ECB-voorzitster op een persconferentie over een pakket anticrisismaatregelen dat het niet de taak van de ECB is renteverschillen tussen eurolanden binnen de perken te houden. Die blunder deed de Italiaanse rente fors stijgen. De nieuwe tekst is een signaal aan de financiële markten dat de ECB geen ontsporing van de renteverschillen aanvaardt.

De financiële markten hebben de boodschap begrepen. De langetermijnrente daalde vrijdag overal in de eurozone. De Duitse tienjaarsrente zakte met 13 basispunten naar -0,32 procent en de Italiaanse rente brokkelde met 11 basispunten af naar 1,63 procent. In België ging de rente op een tienjarige staatsobligatie 11 basispunten lager tot 0,17 procent.

Niet alleen de obligatiemarkten reageerden positief, ook de Europese beurzen herstelden. Gemiddeld ging een aandeel op het oude continent er 3,9 procent op vooruit.

Opkoopprogramma

Ook donderdag hadden probleemlanden als Italië de rentes op staatspapier al zien dalen en wisten de Europese beurzen te herstellen. De markten reageerden toen op het nieuwste opkoopprogramma (PEPP) dat de ECB woensdag net voor middernacht had aangekondigd.