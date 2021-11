Lagarde smoort speculatie over renteverhoging in 2022 in de kiem

ECB-voorzitster Christine Lagarde probeert opnieuw de speculatie over een renteverhoging in 2022 te stoppen. Ondanks de inflatieopstoot blijft de outlook voor inflatie op middellange termijn vrij zwak, klinkt het.

Beleggers lopen te hard van stapel als ze tegen eind 2022 een eerste renteverhoging door de Europese Centrale Bank incalculeren. Dat zegt voorzitster Christine Lagarde in een toespraak vanuit Lissabon, waar ze naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Banco de Portugal te gast is.

De zeer hoge inflatie heeft de jongste weken geleid tot speculatie over een vroeger dan verwachte renteverhoging. De geldmarkt verwachtte net voor de ECB-vergadering van vorige week dat de ECB de rente met 10 basispunten zou verhogen tegen augustus en met 20 basispunten tegen eind volgend jaar. Lagarde probeerde toen al de speculatie over een renteverhoging de kop in te drukken.

Volgens de voorzitster is de hoge inflatie te wijten aan tijdelijke factoren. 'De impact van de aanvoerproblemen en de hoge energieprijzen zal uitdoven. Daarom blijft de outlook voor inflatie op middellange termijn vrij zwak. Bijgevolg is de kans klein dat onze drie voorwaarden om de rente te verhogen volgend jaar al vervuld zullen zijn', klink het.

Angelsaksische banken

In tegenstelling tot de Angelsaksische banken, die vooroplopen in de afbouw van de stimulus, is Lagarde terughoudend. Ook analisten verwachten de eerste renteverhoging pas in 2024, omdat de inflatie na de opstoot van dit jaar minstens tot eind 2023 lager blijft dan de doelstelling.