Lagarde ziet economisch herstel vanaf tweede kwartaal

De Europese Centrale Bank (ECB) is voorzichtig optimistisch over de economische vooruitzichten. Maar voorzitster Christine Lagarde vindt het 'voorbarig' om te praten over een afbouw van de stimulus.

'Economische cijfers en peilingen suggereren dat de economische activiteit in het eerste kwartaal opnieuw is gedaald, maar wijzen op een terugkeer van de groei in het tweede kwartaal.' Dat heeft Lagarde donderdag gezegd op een persconferentie.

Zij merkte op dat de lockdowns op korte termijn op de economische activiteit blijven wegen. Maar ze ziet ook positieve signalen. 'Er zijn tekenen van verbetering, zoals de vaccinatiecampagnes. Er zijn ook aanwijzingen dat de activiteit van de dienstensector uitbodemt.' Dienstensectoren zoals de horeca zijn zwaar getroffen door de lockdowns.

We hebben niet gesproken over een afbouw van de obligatieaankopen. Dat is voorbarig. Christine Lagarde Voorzitster ECB

Ondanks het voorzichtige optimisme over de economische vooruitzichten zet de ECB haar soepel monetair beleid voort. Ze blijft minstens tot juni 'in een aanzienlijk hoger tempo' obligaties aankopen. 'We hebben vandaag niet gesproken over een afbouw van het pandemieprogramma van obligatieaankopen PEPP', zei Lagarde. 'Dat is voorbarig.'

Rentestijging

De ECB besliste op 11 maart om de volgende drie maanden meer obligaties te kopen via het PEPP-programma. Ze reageerde op de sterke stijging van de langetermijnrente begin dit jaar. De centrale bank kocht sinds midden maart voor gemiddeld 17 miljard euro obligaties per week, tegenover gemiddeld 14 miljard tussen begin januari en midden maart. De extra obligatieaankopen leverden resultaat op, want de langetermijnrente bleef de jongste weken relatief stabiel.

Lagarde kreeg herhaaldelijk de vraag of de ECB in het derde kwartaal de obligatieaankopen zal verminderen naar het niveau van begin dit jaar. Maar zij liet niet in haar kaarten kijken. 'De afbouw van de obligatieaankopen zal afhangen van de cijfers. Er zijn twee criteria: de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten.'

Spaarders

De centrale bank onderstreept dat ze 'gunstige financieringsvoorwaarden' wil handhaven. Daarmee bedoelt ze dat gezinnen, bedrijven en overheden voldoende geld moeten kunnen lenen tegen een lage rente. Economen verwachten dat de ECB in juli de obligatieaankopen verlaagt, blijkt uit een peiling van Bloomberg. De beslissing valt op 10 juni.

Ik begrijp dat spaarders niet tevreden zijn, maar wij moeten naar de hele economie kijken. Christine Lagarde Voorzitster ECB