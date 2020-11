‘Lage rente en technologie kleuren postcoronatijd’

Wandelaars met mondmasker in hartje Londen. 'Zeker tot midden volgend jaar zullen we in Europa op onze hoede moeten zijn voor het coronavirus.'

Het postcoronatijdperk zal gekenmerkt worden door hoge overheidsschulden, een rente die nog lang laag zal blijven en versnelde technologische veranderingen.

Dat zei Keith Wade, de hoofdeconoom van Schroders, dinsdag op de internationale mediaconferentie van de Britse vermogensbeheerder. Hij merkte vooraf op dat zijn presentatie over de economische ontwikkelingen optimistischer zou zijn dan had hij ze een maand geleden gegeven. Dat heeft te maken met het positieve vaccinnieuws van de voorbije weken. Drie coronavaccins kunnen hoge tot zeer hoge efficiëntiecijfers voorleggen. ‘De ontsnappingsroute wordt iets duidelijker.’

Vaccins moeten het zeer besmettelijke coronavirus de kop in drukken, maar het zal nog enige tijd duren eer die op grote schaal zijn toegediend. Supervoorspellers denken dat tegen midden volgend jaar de meerderheid in de VS zal zijn ingeënt en dat ook veel mensen in Europa tegen dan een vaccin hebben gekregen, zei Wade. ‘Dan kunnen we de social distancing afbouwen, wat de dienstensector doet groeien.’

De economie veert intussen op, maar er is een groeiende divergentie tussen de VS en Europa. Zoals maandag uit de PMI-cijfers bleek, blijft de Amerikaanse economie goed draaien terwijl Europa door de nieuwe lockdowns weer op de rand van een recessie staat. Het gevaar op een ‘double dip’ blijft bestaan. De Britse economie houdt vrij goed stand. Dat heeft volgens Wade met de brexit te maken. Die zet bedrijven ertoe aan meer voorraden aan te leggen om de transitieperiode door te komen.

Een belangrijke nieuwe factor voor volgend jaar is de presidentswissel in de VS. Omdat hij met een verdeeld Congres moet regeren, zal de armslag van Joe Biden vrij beperkt zijn. Wade denkt dan ook dat het stimulusplan dat Biden voor ogen heeft geen 2.000 tot 3.000 miljard dollar groot zal zijn, maar minder dan 1.000 miljard. Toch is die stimulus van groot belang om de periode tot de vaccinatie te overbruggen.

Besparingen geen optie

De postcoronawereld zal er een zijn met hoge overheidsschulden, wat de centrale banken verplicht de rente nog lange tijd laag te houden. ‘Daar zal niet snel verandering in komen, waarschijnlijk niet in de komende drie jaar.’ Door de lage rente zullen veilige activa niet veel rendement opleveren, wat beleggers ertoe zal aanzetten ergens anders te kijken.

Om de hoge overheidsschulden te drukken zijn besparingen geen optie, meent Wade. De strenge besparingen na de financiële crisis van 2008-2009 vuurden het populisme aan. Al is dat populisme tijdens de coronacrisis niet verergerd, ondanks de toegenomen sociale ongelijkheid. Met haar kordate optreden heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel zelfs aan populariteit gewonnen.