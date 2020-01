'Lage rente is niet de schuld van de ECB'

Het erg soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de zeer lage langetermijnrente zijn niet zo abnormaal, zegt Joachim Fels, de hoofdeconoom van de fondsenreus Pimco.

De ECB krijgt vaak het verwijt dat ze met de lage rente de koopkracht van de spaarders doet dalen en zwakke landen met een hoge overheidsschuld ondersteunt. Is dat verwijt eigenlijk terecht? We vroegen het aan de invloedrijke econoom Joachim Fels.

Heeft het soepel ECB-beleid als doel zwakke landen te helpen?

Joachim Fels: 'Niemand kan in de hoofden van de ECB-bestuurders kijken. Mogelijk is het steunen van zwakke landen een reden voor bepaalde bestuurders om voor zo'n beleid te stemmen. Maar je kunt de huidige monetaire politiek ook rechtvaardigen zonder die overwegingen.'

'Het mandaat van de centrale bank is prijsstabiliteit en dat is gedefinieerd als een inflatie van minder dan, maar dicht bij 2 procent. Op dit moment is de inflatie lager, dus als de monetaire autoriteit geloofwaardig wil blijven moet ze wel een onconventioneel beleid voeren. Het beleid is dus niet tegenstrijdig met het mandaat.'

Hoe komt het dat de ECB haar inflatiedoelstelling niet haalt?

BIO JOACHIM FELS Zoon van econoom Gerhard Fels, die van 1976 tot 1982 een van de 'Vijf Wijzen' van de sociaal-liberale coalitie van kanselier Helmut Schmidt was.

Studeerde economie in Kiel en aan de Johns Hopkins University (VS).

Werkte onder meer voor economisch instituut IfW in Kiel en de zakenbank Goldman Sachs.

Was van 1996 tot 2015 hoofdeconoom en invloedrijk ECB-watcher bij Morgan Stanley.

Is nu hoofdeconoom van Pimco, vanuit het hoofdkantoor in het Californische Newport Beach.

Fels: 'Het is een wereldwijd fenomeen en de ECB is niet de enige centrale bank met dat probleem. Zelfs de Amerikaanse centrale bank (Fed) haalt al meer dan acht jaar de inflatiedoelstelling van 2 procent niet. Je moet dus zoeken naar globale oorzaken voor de lage inflatie. Een van de oorzaken is de globalisering. Tegenwoordig zijn veel bedrijven multinationals en die kunnen hun productie verschuiven naar andere landen op het moment dat werknemers in een bepaald land een sterke loonsverhoging eisen. Dat geeft een neerwaartse druk op de lonen en daarmee op de inflatie.'

'Een ander probleem is dat er een mondiale vergrijzing aan de gang is, waardoor mensen veel sparen. Dat drukt op de internationale vraag naar producten en daarmee op het prijspeil. Daarnaast is er een angst onder werknemers dat robots hun werk in de toekomst overnemen. Voorts wegen nieuwe technologie├źn op de prijzen.'

'Door die combinatie aan factoren hebben centraal bankiers het wereldwijd moeilijk om hun inflatiedoelen te halen.'

Wanneer kan het beleid van centrale banken normaliseren?

Fels: 'Het beleid is op dit moment al normaal. De natuurlijke rente (de rente die consistent is met een normale economische activiteit en stabiele inflatie, red.) is al lange tijd erg laag. Dat is het nieuwe normaal. Zoals eerder gezegd is mondiaal het aanbod van spaargeld door de vergrijzing bijzonder hoog. Tegelijkertijd bewegen we naar een minder kapitaalintensieve economie, waardoor de vraag naar dat spaargeld lager is. De nieuwe grote bedrijven zijn techreuzen als Google en Facebook, zij hoeven geen grote kapitaalinvesteringen te doen. Daardoor zijn ook die grote ondernemingen nettospaarders.'

'Het overaanbod van spaargeld duwt de natuurlijke rente naar beneden. Daarom noem ik de huidige situatie van lage rentes ook 'normaal'. Je interpreteert de situatie alleen als ongewoon wanneer je de wereld ziet zoals hij twintig jaar geleden was, maar ze is veranderd. Centrale banken zijn dus niet de schurken die de rente laag houden, maar ze zijn de slachtoffers van de lage rente.'