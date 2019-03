Lage rente jaagt beleggers op stang

De aandelenbeleggers schieten in een kramp, nu obligatiebeleggers een steeds somberder plaatje in de koersen verrekenen.

De nieuwjaarsrally die de Europese beurzen sinds nieuwjaar meer dan 10 procent hoger bracht, stokt vrijdag even. In Brussel duikt de Bel20 1,5 procent in het rood, een gelijkaardig verlies is er voor de Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone. Ook op Wall Street noteert de Dow Jones in het rood.