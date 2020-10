'Lage rente niet schuld van ECB'

Critici van de ECB zeggen dat haar beleid veel neveneffecten heeft en dat de centrale bank die soepele monetaire politiek het best zou stopzetten. Vanden Houte is het daar niet mee eens en zei op een webinar van de Nationale Bank dat het beleid van de ECB 'voorlopig positief is voor de economie'.

Een vaak gehoorde kritiek is dat het beleid van lage rente de spaarders onteigent. 'De lage rente is niet de schuld van de ECB', zei Vanden Houte. 'De neutrale rente in de eurozone is sinds de financiële crisis gedaald van 4 naar 1 procent.' De neutrale rente is de rente waarbij de economie in evenwicht is. Vanden Houte: 'Bij een recessie verlaagt een centrale bank haar rente doorgaans naar 200 tot 300 basispunten onder de neutrale rente. Als de ECB dat nu zou doen, zou ze de rente tot -2 procent moeten verlagen. De lage evenwichtsrente is vooral een gevolg van de vergrijzing en de lage productiviteitswinsten.'