Lagere steunaanvragen zetten Wall Street hoger

Ook de huizenmarkt in de VS draait minder goed. De verkoop van nieuwe woningen viel in november met 11 procent terug tot 841.000 op jaarbasis. Dat is veel slechter dan verwacht (995.000). Een mogelijke verklaring is dat de beschikbare voorraad aan woningen is afgenomen. Dankzij de lage rentetarieven is de vraag naar huizen groot en huizenbouwers hebben moeite om te volgen.