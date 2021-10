Lancering eerste Amerikaanse tracker stuwt bitcoin

De grote vraag is van hoeveel instroom de tracker van ProShares zal genieten.

De prijs van de bitcoin gaat dinsdag 1,7 procent hoger tot 62.398 dollar. De recordprijs van 64.870 dollar van april is niet ver af meer (zie grafiek onderaan).

Vandaag zijn de ogen gericht op de lancering van de allereerste Amerikaanse bitcointracker op de New York Stock Exchange. Al is de juiste term: bitcoinfuturestracker. Doordat ProShares zich richt op bitcoinfutures en de regels van Amerikaanse beleggingsfondsen volgt, lukte het de uitgever om de zegen te krijgen van de toezichthouder.

'We geven beleggers de kans om van een blootstelling te genieten in bitcoin op een gemakkelijke, liquide en transparante manier', zegt ProShares. 'We beleggen niet rechtstreeks in bitcoin. De prijs van de bitcoin kan afwijken van de prijs van de bitcoinfuture.'

Uit de zogeheten fact sheet blijkt dat ProShares 0,95 procent jaarlijkse beheerskosten aanrekent. De tracker start met 20 miljoen dollar onder beheer, maar dat zal ongetwijfeld snel oplopen.

Het is uitkijken naar van hoeveel instroom de tracker zal genieten. 'In het eerste jaar denken we aan meer dan 50 miljard dollar aan instroom', zegt Tom Lee van Frundstrat Global Advisors. Lee staat wel bekend als een notoire bitcoinbeliever.