'Lange Duitse economische expansie is ten einde'

De Duitse economisch onderzoeksinstituten waarschuwen dat hun sombere prognose nog te optimistisch zal blijken als de Britten zonder deal uit de Europese Unie sukkelen.

Het is een waarschuwing die kan tellen en in politiek Berlijn hard zal aankomen. 'De lange expansie van de Duitse economie is ten einde', trappen de gezaghebbende Duitse onderzoeksinstuten hun lenterapport af.

De economen rekenen voor 2019 nu nog slechts op 0,8 procent groei, minder dan de helft van de 1,9 procent waar ze afgelopen najaar nog op rekenden. 'We schatten de kans op een ernstige recessie nog altijd klein in', nuanceert Oliver Holtemöller van het onderzoeksinstituut in Halle (IWH).

Gelet op de vertraging moet het begrotingsbeleid zijn werk doen. Zowel de Duitse als de Europese regels laten cyclische tekorten toe Oliver Holtemöller IWH-econoom

Die laatste prognose komt echter met een serieuze disclaimer. 'We hebben ons studiewerk afgerond op 29 maart, toen het risico op een harde brexit nog klein leek. Dit scenario is intussen een stuk waarschijnlijker geworden. Bij een harde brexit zullen ons prognoses voor dit en volgend jaar een stuk te optimistisch blijken.'

De sombere prognoses van de economen zijn een echo van de waarschuwingen uit het bedrijfsleven. Zo waarschuwden autobouwers Daimler en BMW al dat 2019 een erg moeilijk jaar wordt, door een mix van handelsoorlogen, de snelle troonsafstand van Koning Diesel en nieuwe Europese milieunormen.

Door die sombere outlook plakken beleggers nu al een extreme lage waardering op de Duitse autosector, die stilaan de Europese banken naar de kroon steekt als meest uitgespuwde sector.

De problemen zijn niet beperkt tot de autosector: Duitsland is als 's werelds hofleverancier van kapitaalgoederen innig verweven met de gezondheid van de wereldeconomie en die is door de escalerende handelsoorlogen en vertraging van de Chinese economie niet zo best.

Dat laatste wordt nog onderstreept door donderdag vrijgegeven cijfers: volgens het Duitse bureau van de Statistiek (Destatis) zagen de Duitse fabrieken in februari hun bestellingen jaar op jaar met 8,4 procent teruglopen.

ING-econoom Carsten Brzeski zegt vruchteloos 'groene scheuten' te zoeken in het rapport van Destatis. 'Deze data zijn gewoon gruwelijk', luidt het. 'De stabilisatie van de orders begin dit jaar bleek gewoon een pauze voor een nieuwe lawine'.

Holtemöller roept politiek Berlijn op in actie te schieten. 'Gelet op de vertraging moet het begrotingsbeleid zijn werk doen. Zowel de Duitse als de Europese regel laten cyclische tekorten toe'.