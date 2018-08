‘Lange rente VS kan naar 5 procent stijgen'

‘Ik denk dat de rente vandaag 4 procent zou moeten zijn’, zei Jamie Dimon afgelopen weekend. ‘Je zou je beter voorbereiden op een rente van 5 procent of hoger. Zo’n rente is waarschijnlijker dan de meeste mensen denken.’

Met zijn waarschuwing gaat Dimon een stap verder dan drie maanden geleden. In mei waarschuwde hij voor een langetermijnrente van 4 procent.

De Amerikaanse obligatiemarkt is niet onder de indruk van de uitspraak van de topbankier. De tienjaarsrente noteerde gisteren in de late namiddag op 2,93 procent, tegenover 2,95 procent vrijdag.

Dimon zei niet waarom de langetermijnrente sterk zal stijgen. In mei verwees hij naar het risico dat de centrale bank de korte rente meer verhoogt dan verwacht en de toename van het begrotingstekort.

Lagere groei

‘De invloed van het begrotingstekort op de Amerikaanse langetermijnrente was in het verleden relatief beperkt’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. ‘Het effect van de conjunctuur is groter. Periodes met een groot begrotingstekort zijn meestal periodes met lage groei.’