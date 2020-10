Larry Fink, de man van 7.800 miljard

Geen man illustreert de kloof tussen Wall Street en Main Street dit jaar beter dan de oprichter en CEO van fondsengigant BlackRock.

Wie is de invloedrijkste figuur op de financiële markten? Christine Lagarde klopt met een intussen 6.705 miljard euro zware balans van de Europese Centrale Bank nipt haar Amerikaanse evenknie Jerome Powell (7.034 miljard dollar, ofte een kleine 6.000 miljard euro).

Beide centraal bankiers gingen bij het inkopen van schuldpapier dit jaar in overdrive om de impact van de pandemie te milderen, maar toch moeten ze hun meerdere blijven erkennen in één man: Larry Fink. De oprichter en CEO van fondsengigant Blackrock zag tijdens de pandemie meer dan ooit het geld binnenstromen: over het derde kwartaal vertrouwden beleggers Fink & co netto 129 miljard dollar extra toe. Samen met de stijgende beurskoersen dikt het beheerd vermogen vergeleken met een jaar eerder met 12 procent, tot een record van 7.808 miljard dollar. De instroom leverde de groep 1,36 miljard nettowinst op, 22 procent meer dan een jaar eerder.

'Vooral vanuit Europa en Azië stopten klanten ons extra geld toe', zegt Fink in het persbericht. Helemaal verrast zal de man niet zijn door het record. De pandemie zag de CEO niet aankomen, wel de enorme marktenimpact van de bocht van 180 graden die Powell begin 2019 nam. 'Niet aarzelen, kopen', klonk het in april 2019. Sindsdien zette Wall Street een klim van 20 procent neer, ondanks de 'stoorzender' die de pandemie dit voorjaar was.

Sinds begin dit jaar beloopt de instroom 264 miljard dollar. De perfecte illustratie van de kloof die er in dit pandemiejaar gaapt tussen het florerende Wall Street en het zieltogende Main Street.

Dé publiekstrekker? iShares, met 106 miljard dollar vers geld. iShares is de wereldmarktleider in 'trackers', beursgenoteerde fondsen die beleggers toelaten in één muisklik een land, regio, sector, munt, grondstof etcetera te kopen of verkopen. Die producten bleken erg populair tijdens de lockdown, toen wereldwijd een hele generatie beleggers - de 'Robinhoods' - de beurs ontdekte.