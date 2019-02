Leasinvest slaat munt uit boomend Groothertogdom

Dankzij de sterke groei in Luxemburg is de portefeuille van de vastgoedgroep voor het eerst meer dan 1 miljard waard.

Leasinvest haalde vorig najaar bij beleggers 84 miljoen euro op en zette dat geld meteen aan het werk.

De beursgenoteerde vastgroedgroep kocht twee extra gebouwen in het EBBC bedrijvenpark vlakbij de Luxemburgse luchthaven, een te renoveren kantoor in de Europese wijk van Brussel (Montoyerstraat) en een brok Antwerps erfgoed (Hangar 26/27 op het Eilandje, vlakbij het MAS).

Door die dealkoorts beliep de portefeuille eind december voor het eerst meer dan 1 miljard euro (1,04 miljard), tegenover goed 900 miljoen een jaar eerder. Het boomende Groothertogdom is met 54 procent de grootste hap in de portefeuille, België (36%) en Oostenrijk (10%) verdelen de rest.

Op een belangrije invalsweg naar Luxemburg-Stad (Rue d'Arlon) ontwikkelt Leasinvest een winkelcentrum en de bestaande Knauf-winkelcentra worden nog uitgebreid. In het centrum Knauf Schmiede investeren zowel kledingketen H&M als Delhaize in uitbreiding. Deze laatste opent er eind dit jaar de grootste supermarkt van de Belux.

Op het eerste zicht oogt het vreemd dat de dealkoorts zich niet in hogere huurinkomsten vertaalt: die zakken met goed 1 procent naar 56,2 miljoen. Dat is vooral het gevolg van de verkoop van de Zwitserse portefeuille en vijf Belgische magazijnen in 2017. Bovendien kwam de dealkoorts er eind 2018, zodat de aanwinsten pas dit jaar echt beginnen huurinkomsten te realiseren.

Dividend

Toch krikte de Leasinvest de courante nettowinst op, van 27,5 naar 31,3 miljoen euro. De groep compenseerde de licht lagere huurinkomsten met lagere rentelasten en een hogere dividendenstroom uit de participatie in Retail Estates.

Door de kapitaalverhoging zijn er nu echter bijna 1 miljoen 'hongerige mondjes' meer: 5,93 in plaats van 4,94 miljoen. Daardoor daalt de winst per aandeel van 5,57 naar 5,27 euro per aandeel.

Toch verhoogt Leasinvest het dividend, van 5 naar 5,10 euro bruto per aandeel. Dat kan de groep zich permitteren omdat ze over boekjaar 2017 een voor de sector relatief klein deel van de winst uitkeerde en omdat de winst over 2019 een boost moet krijgen door de recente dealkoorts. Voor boekjaar 2019 belooft CEO Michel Van Geyte een dividend dat 'minstens gelijk' is aan dat over 2018.