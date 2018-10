Lees aandachtig de bijsluiter

Bij biotech kunnen de kleine lettertjes over het onderzoek naar enkele tientallen patiënten enorme koersbewegingen ontketenen.

Wist u dat Galapagos zijn huidige beurswaarde van 5 miljard en status als vlaggenschip van de biotechnologie in de Lage Landen te danken heeft aan 36 Moldaviërs?

Neen? Ik tot voor kort ook niet. Het is een weetje dat ik onthield uit de boeiende uiteenzetting van biotechveteraan Jan De Kerpel, ex-KBC Securities en nu zakenbankier bij Kempen, op de jongste Dag van de Tips van de beleggersvereniging VFB.

De meeste mensen zien 14 april 2015 als de dag van de grote doorbraak voor Galapagos . Toen kondigden de Mechelaars sterke onderzoeksresultaten aan van de fase 2B-tests met een kleine 600 patiënten voor de behandeling van reuma met filgotinib. Meteen was helemaal duidelijk wat een goudhaantje Galapagos in huis had.

De kiem van de 5 miljard beurswaarde voor Galapagos ligt bij 36 Moldaviërs.

Eigenlijk, zei De Kerpel, was voor de goede verstaander de doorbraakdatum 15 november 2011. Dan maakte Galapagos bekend dat filgotinib in een kleine 2A-studie op 36 Moldaviërs bijzonder effectief bleek. Zo’n kleine initiële studie op een paar tiental patiënten dient om na te gaan of een experimenteel middel überhaupt potentieel heeft, ‘proof of concept’ in het jargon.

Dat bewijs stond voor filgotinib dankzij de Moldavische proefpersonen als een huis. Tot 14 november 2011 was Galapagos een bedrijf met een even zwalpende strategie als beurskoers, vanaf 15 november was Galapagos filgotinib.

Roza, roza, rozam, rozae...

Beleggers pluizen dus best alle onderzoeksupdates van biotech- en farmabedrijven even grondig uit als de bijsluiter van een medicijn. Al moeten we daaraan toevoegen dat de updates, net als bijsluiters, geen vlotte lectuur zijn.

Zo ook de update van UCB over het onderzoek naar de werking van het mondvol rozanolixizumab voor de behandeling van myasthenia gravis (MG), een zware spieraandoening waarvoor nog geen effectieve behandeling op de markt is.

Zo’n weesaandoening staat garant voor astronomische prijzen voor het eerste middel dat op de Amerikaanse markt raakt. Met lichte overdrijving kunnen we stellen dat die Amerikaanse markt de enige is die er echt toe doet, vandaar dat beleggers stormlopen voor alle bedrijven die een doorbraak boeken met weesgeneesmiddelen.

Voor Argenx was D-day 11 december 2017. Toen kondigden de Gentenaars na tests op 24 patiënten uitstekende resultaten aan voor het experimentele middel efgartigimod voor de behandeling van MG. Op 10 december 2017 waardeerden beleggers Argenx op 680 miljoen euro. Vandaag op 2,64 miljard euro.

Op 6 september startten de Gentenaars de derde klinische testfase, met 150 patiënten in Europa, de Verenigde Staten en Japan.

UCB zit minder ver met ‘roza’ bij de behandeling van MG. De biofarmaciegroep gaat in de tweede helft van 2019 extra onderzoek verrichten. ‘Een jaar achterstand dus op Argenx’, stelt Peter Welford, analist bij het beurshuis Jefferies.

Argenx zelf mocht vorige maand na publicatie van de prille onderzoeksresultaten met efgartigimod voor de behandeling van de bloedaandoening ITP ondervinden dat beleggers al eens over de kleine lettertjes durven te struikelen. Idem bij UCB.

Een belangrijk probleem bij de behandeling van MG is hoofdpijn, vandaar dat de nevenwerkingen bij tests nog meer dan gewoonlijk met argusogen gevolgd worden. Van de 21 patiënten die roza toegediend kregen, kreeg 57 procent af te rekenen met hoofdpijn.

Bij efgartigimod - weliswaar met de bijsluiter dat het gevaarlijk is tests onderling te vergelijken - was dat 33 procent. Drie patiënten moesten in overeenstemming met het protocol uit de test verwijderd worden, waarschijnlijk wegens te veel hoofdpijn.

Natuurlijk is het hachelijk grote conclusies te trekken uit een proef met amper 43 patiënten. Maar als belegger moet u zich er wel van bewust zijn dat niet iedereen het hoofd even koel houdt als u. Zoals toen Argenx door de kleine lettertjes rond erfgartigimod en ITP in 72 uur zo’n 30 procent onderuit ging.

Jefferies stipt aan dat het grootste potentieel van roza niet bij MG te zoeken is, maar bij de behandeling van een andere spierziekte, CIDP. Ook dat is een domein waar UCB in het vaarwater zit van... Argenx. Feit is dat UCB deze week de voorsprong van Argenx in de verf zette, wat het aandeel een boost van 14 procent gaf naar 71,90 euro.

De aandeelhouders van Argenx mogen 1 december omcirkelen in de agenda. Dan begint in het zonnige San Diego de jaarlijkse hoogmis van de Amerikaanse vereniging van hematologen. De Gentenaars gaan er extra data presenteren over de effectiviteit van efgartigimod bij de behandeling van ITP, met meer duiding rond de nevenwerkingen.

In Californië zullen ook de Waalse collega’s van Celyad rondlopen, met informatie over de effectiviteit van hun technologie bij de behandeling van leukemie. De Belgische farma komt elkaar vaak tegen. Figuurlijk én letterlijk.

Voor UCB is - los van de kleine lettertjes - het grote plaatje dit jaar een stuk opgeklaard. Beleggers twijfelden lang over de toekomstige productenpijplijn, na een zware tegenvaller in het onderzoek naar het osteoporosemiddel Evenity, een potentiële blockbuster met miljardenverkopen, in het voorjaar van 2017.

DE POGO SPREAD De kwartaalupdate van Sipef was een bisnummer op de halfjaarcijfers: sterke productie, zwakke palmolieprijs. Toch is er geen man overboord. De plantagegroep draait break-even vanaf 400 dollar per ton en op dit ogenblik schommelt de prijs rond 530 dollar. Die updates zijn bij Sipef altijd pareltjes. Eerder leerden we al bij over onder meer de Harmattanwinden en de finesses (lees: kronkels) van IAS 41. Deze week maakten we kennis met de ‘POGO-spread’ als strohalm voor de kwakkelende vraag naar het rode goedje. De POGO-spread is het prijsverschil tussen palmolie en dieselolie (gas oil). Die laatste is nu zo veel duurder dan palmolie dat het voor de Indone­sische overheid een extra incentive is om te verplichten meer palmolie in diesel te vermengen. Zo kan het land tegelijk de vele lokale palmolieproducenten steunen en bij de huidige muntcrisis proberen wat dollars en dus de deviezenreserves te sparen.

In de eerste helft van volgend decennium verstrijken de patenten op de huidige sterkhouders, het reumamiddel Cimzia, het epilepsiemiddel Vimpat en het parkinsonmiddel Neupro.

Mogelijk zal de verkoop van de absolute sterkhouder Cimzia al eerder over zijn piek zijn. Deze week verstreek in de Europese Unie het patent op Humira. Dat reumamiddel van AbbVie is volgens berekeningen van onderzoeksbureau EvaluatePharma het op een na best verkochte geneesmiddel uit de geschiedenis, met gecumuleerde wereldwijde verkopen van 116 miljard dollar (meer dan 100 miljard euro).

Met Amgen en Novartis die popelen om in Europa vrachtwagens vol ‘biosimilars’ van Humira op de markt te brengen, dreigen de komende jaren ook de verkoopprijzen van gelijkaardige medicijnen die wel nog van patentbescherming genieten - zoals Cimzia - onder druk te komen.