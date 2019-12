Leleux' 20 aandelen voor 2020 krijgen Amerikaans tintje

Voor het eerst bevat de jaarlijkse aandelenselectie van Leleux ook Amerikaanse ondernemingen. Dat heeft alles met de sterke prestatie van Wall Street te maken.

Het beurshuis Leleux Associated Brokers presenteert op het einde van elk jaar een lijst met 20 aandelen die naar verwachting goed zullen presteren in het komende jaar. De selectie kan je als een conservatieve modelportefeuille zien, al is het vanzelfsprekend een momentopname. 'Het kan zijn dat we volgende week al een aandeel wisselen', merkt analist Arnaud Delaunay op.

De geselecteerde waarden zijn zonder uitzondering goedehuisvaderaandelen: ze hebben een evenwichtig risicoprofiel, kunnen solide of stijgende resultaten voorleggen en bieden doorgaans een aantrekkelijke waardering.

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de Europese beurzen nauwelijks gestegen, terwijl Wall Street gestaag hoger ging en de S&P500-index op recordhoogte staat.

De selectie beperkte zich traditioneel tot de Benelux, Frankrijk en Duitsland, maar Leleux kijkt stilaan ruimer. Vorig jaar werden voor het eerst Zwitserse bedrijven toegevoegd. Dit jaar kijken de analisten ook over de Atlantische Oceaan. De reden voor de uitbreiding is niet ver te zoeken. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de Europese beurzen nauwelijks gestegen, terwijl Wall Street gestaag hoger ging en de S&P500-index op recordhoogte staat.

Vier Amerikanen

Van de selectie van Leleux is meteen een vijfde - vier aandelen - Amerikaans. Verrassend zijn de uitverkoren bedrijven niet te noemen, de keuze oogt wel erg degelijk.

Met de holding Berkshire Hathaway , het vehikel van meesterbelegger Warren Buffett, investeer je meteen in enkele andere grote Amerikaanse namen: Apple, Bank of America en Coca-Cola. Berkshire Hathaway geldt wereldwijd als hét referentieconglomeraat.

Leleux' 20 aandelen voor 2020 AB InBev Aegon Berkshire Hathaway Danone Deutsche Telekom Engie Financière de Tubize Logitech Microsoft Nestlé Nike Nokia Pfizer Roche Royal Dutch Shell Sanofi Siemens Solvay Spie Thales

Microsoft heeft een van de grootste beurskapitalisaties in de wereld. Het softwarebedrijf heeft dankzij de cloud een nieuwe adem gevonden en kondigde in september een nieuw aandeleninkoopprogramma aan.

Inzake sportartikelen is Nike dan weer het nummer een. Het bedrijf past zich snel aan de veranderende shoppingtrends aan door meer online te verkopen. Nike zou ook moeten profiteren van de Olympische Spelen, die volgend jaar in Tokio plaatsvinden.

De vierde Amerikaan op de lijst is Pfizer , naar omzet het grootste farmaconcern ter wereld. Pfizer heeft niet alleen een gediversifieerde geneesmiddelenportefeuille maar ook een solide pijplijn, en kan bogen op een sterke winstgevendheid, beklemtoont analist Dirk Peeters.

Geen banken

Er zitten opnieuw drie Zwitserse namen bij de favorieten van Leleux, maar alleen het voedingsconcern Nestlé blijft behouden. Novartis en Richemont hebben plaatsgemaakt voor de fabrikant van pc-randapparatuur Logitech en de farmagroep Roche, die sterk staat in oncologie.

Van de vijf Belgische aandelen die vorig jaar favoriet waren, blijven er voor 2020 drie over. Bpost en Proximus zijn uit de lijst verdwenen; AB InBev , Tubize en Solvay blijven behouden.

Als we naar de sectoren kijken waarin de modelportefeuille van Leleux investeert, valt op dat de banksector - toch een zwaargewicht in de eurozone - totaal ontbreekt. 'Als de rente stijgt, stappen we in', zegt Delaunay met een knipoog. Het zwaartepunt van de selectie ligt bij gezondheidszorg (20% van de portefeuille) en technologie (15%).