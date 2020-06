Leleux lijft beursvennootschap Bocklandt in

Leleux Associated Brokers neemt de beursvennootschap Bockland uit Sint-Niklaas over en krijgt er zo 1.200 klanten bij.

Het Brusselse Leleux versterkt zich als de grootste onafhankelijke beursvennootschap van ons land. Bocklandt heeft zo'n 200 miljoen euro vermogen onder beheer. Door de overname, die al door de Nationale Bank werd goedgekeurd, groeit Leleux tot 15.000 klanten en een beheerd vermogen van 14 miljard euro. Daarnaast voert het beurshuis ook orders uit en doet het aan effectenbewaring voor vijf grote banken. Leleux heeft een netwerk van meer dan 30 kantoren en 130 medewerkers.

'We waren al een jaar aan het spreken over deze alliantie', zegt directievoorzitter Olivier Leleux. 'Vrijdag schakelen alle Bocklandt-klanten over naar onze systemen. Daardoor krijgen ze onder meer toegang tot onze onlinetoepassingen en de app MyLeleux'. Xavier Bocklandt, de zaakvoerder van Bocklandt, blijft samen met zijn drie medewerkers bij de groep werken.

Regulering

De overname is het gevolg van de toenemende regulering in de financiële sector en de zware IT-investeringen die daarvoor nodig zijn. 'Voor een kleine beursvennootschap wordt het zeer moeilijk alles te blijven opvolgen en zelf te doen', zegt Leleux.

'Eerst was er de inwerkingtreding van de Europese richtlijn MiFID II, dan tegelijkertijd de MIFIR-verordening en de Europese GDPR-richtlijn (om witwassen tegen te gaan en zeer goed te weten wie je eindcliënt is, red.). Om te voldoen aan alle wettelijke vereisten die steeds frequenter worden en kortere deadlines hebben, is een kleine structuur niet aangewezen. Met amper enkele mensen kan je dat niet blijven bolwerken. De consolidatie in de sector is nog niet voorbij.'

Eind 2018 nam Leleux al de Antwerpse beursvennootschap Van Glabbeek over. Eerder lijfde de groep Quatannens in Anzegem, Busschaert in Knokke, het Brusselse Ropsy en Delta uit Gent in. Leleux Associated Brokers is zelf het resultaat van de fusie in 2000 van J. Leleux uit Zinnik, opgericht in 1928, en het Brusselse Union Belgian Brokers.

De laatste maanden beweegt er veel in de sector. De effectenbank Dierickx Leys kocht recent de beursvennootschap Lawaisse. Weghsteen & Drieghe sloot aan bij Merit Capital, dat zelf in handen kwam van het Britse Duet.