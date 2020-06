Lenen banken 1.000 miljard bij ECB?

De banken kunnen voor het eerst tegen een rente van -1 procent geld lenen bij de Europese Centrale Bank (ECB). De Bank of England lanceert wellicht extra stimulus.

Economen verwachten dat de banken meer dan 1.000 miljard euro ontlenen bij de ECB. De nettogeldinjectie in de banksector zal veel kleiner zijn, omdat banken voor ongeveer 760 miljard euro leningen terugbetalen. Sommige oude leningen komen op vervaldag en banken zullen sommige oude leningen vervroegd terugbetalen om gebruik te kunnen maken van de gunstiger voorwaarden van de nieuwe leningen.

De financiering van de banken tegen een negatieve rente heeft als doel de kredietverlening aan de reële economie en de economische activiteit op peil te houden. De groei van de bankkredieten aan de gezinnen vertraagde in april tot 3 procent jaar op jaar. De groei van bankkredieten aan niet-financiële bedrijven steeg naar 6 procent, omdat veel ondernemingen bij de start van de coronacrisis volop gebruik maakten van eerder toegestane kredietlijnen.

Bank of England

De Britse centrale bank vergadert over het monetair beleid. Economen verwachten dat de Bank of England haar obligatieaankopen met 100 miljard pond verhoogt naar 745 miljard pond (840 miljard euro) om de Britse economie meer steun te bieden. De woensdag gepubliceerde inflatiecijfers verhogen de druk om meer stimulus te lanceren. De inflatie zakte in mei naar 0,5 procent, terwijl de centrale bank 2 procent inflatie nastreeft.