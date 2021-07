'Let dit resultatenseizoen niet op de cijfers'

Het Europese resultatenseizoen is op gang gekomen. Analisten verwachten een nooit geziene stijging van de winst en omzet. Maar wegens corona zijn er uit de groeicijfers weinig conclusies te trekken.

Op de Brusselse beurs gaven onder meer al Barco , Wereldhave Belgium en onverwacht ook Bekaert inzage in hun prestaties over het eerste halfjaar. Zoals altijd gaat dat gepaard met procentuele verschillen die de cijfers met die van dezelfde periode vorig jaar vergelijken. Maar dit keer zijn die veel minder relevant, want vorig jaar raasde de coronapandemie in volle hevigheid de wereld rond en ging de economie voor een stuk op slot.

Als belegger kijk je beter naar hoe de bedrijven hun aanvoerlijnen zo goed mogelijk kunnen blijven vullen, hoe ze de inflatoire druk van de ketel kunnen houden of doorrrekenen. Tom Simonts Senior Econoom KBC

‘Wegens de zware impact van Covid-19 is een vergelijking van de winstcijfers tussen het tweede kwartaal van 2021 en 2020 nutteloos’, zegt Tom Simonts, senior econoom van KBC. ‘De verhoopte winstgroei met 110 procent op jaarbasis in Europa toont dat fijntjes aan. Als belegger kijk je beter naar hoe de bedrijven hun aanvoerlijnen zo goed mogelijk blijven vullen, hoe ze de inflatoire druk van de ketel houden of doorrrekenen. En naar de jaarvooruitzichten, die meer dan ooit primeren op de kwartaalcijfers.’

Energie

De verwachte winstgroei van 110 procent staat vooral op het conto van de energiesector. Veel olie- en gasbedrijven boekten vorig jaar bloedrode cijfers door de ingestorte olieprijs. Exclusief de energiesector zouden de bedrijfswinsten in Europa in het tweede kwartaal 74 procent toenemen. De omzet zou 19,9 procent hoger liggen dan vorig jaar. Voor de Belgische bedrijven voorspellen de analisten een winstgroei met 78 procent.

+72% Wall STREET De bedirijven uit de S&P500-index zouden 72 procent meer winst boeken in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar.

In de VS loopt het resultatenseizoen op volle toeren. En dat valt tot nu toe erg mee. Tot eind vorige week deden negen op de tien bedrijven het beter dan de analisten hadden verwacht. De omzet van de ondernemingen in de S&P500-index zou 20,2 procent hoger moeten uitkomen, met een verwachte winstspurt van 72 procent.

Consumentengoederen

In het eerste kwartaal steeg de winst van de S&P500-leden met 48 procent en hun omzet 12 procent. Het waren vooral de makers van consumentengoederen en de banken die het positiefst verrasten. De bedrijven uit de gezondheidssector misten het meest de prognoses.