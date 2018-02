Lithiumgekte geeft Australische mijnbouwer vleugels

Beleggers én overheden lopen storm voor het minst zeldzame materiaal ter wereld: lithium, de 'brandstof' om de elektrische auto te laten zoemen.

Op de beurs van Sydney trok Pilbara Minerals een spurtje van 9,4 procent. De grondstoffengroep liet in een behoorlijk euforisch persbericht weten dat studies uitwijzen dat een verdubbeling van de lithiumproductie, tot 5 miljoen ton per jaar, in het West-Australische Pilgangoora mogelijk is.

Het Pilgangoora-lithiumproject van Pilbara Minerals

Ook al is lithium het minst zeldzame metaal te wereld, de vraagt boomt. Lithium is zoals de naam aangeeft dé cruciale grondstof voor de lithium-ionbatterijen die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld zoemend op de weg moeten houden.

En meer hebben beleggers niet nodig in een periode waarin de woorden 'lithium', 'elektrische auto' of 'batterijmaterialen' als een rode lap op een beursstier werken.

Niet dat alleen beleggers de dollartekens zien. Ook de overheden zijn in een race verwikkeld om zich van cruciale grondstoffen als lithium en kobalt te voorzien én batterijenfabrieken in hun achtertuin neer te poten.

Volgens Pilbara-CEO Ken Brinsden toont vooral Zuid-Korea zich 'zeer agressief' in een poging om via lithiumdeals de bevoorrading van de lokale batterijfabrieken te verzekeren en zo de groeiende Chinese concurrentie het hoofd te bieden.

'Zuid-Korea schakelt sneller dan eender ander land', zegt Brinsden in een telefonisch interview met Bloomberg. Maandag was er nog flink wat speculatie dat Samsung SDI op een belang aast in Umicore, een van grootste recylagespecialist van kobalt ter wereld. Pilbara zelf liet in november weten te onderhandelen met Samsung SDI-rivaal LG Chem over een joint venture in lithium.